Publican el Programa de Crédito 2026 del FOVISSSTE en el Diario Oficial de la Federación

El Programa de Crédito 2026 del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, el cual entró en vigor el 1 de enero del presente año, luego de ser aprobado por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Se prevé el otorgamiento de 42 mil 768 financiamientos, de los cuales 30 mil 796 corresponden a créditos hipotecarios y 11 mil 972 a acciones de vivienda, con un presupuesto total estimado de 35 mil 497 millones de pesos.
La institución contempla la colocación de 27 mil 803 financiamientos del esquema Tradicional, en primero y segundo crédito, que integra los programas Tú Construyes, FOVISSSTE Mujeres y Políticas Públicas, en sus modalidades Individual, Mancomunado y Familiar; dentro de este último se consideran 520 créditos dirigidos a esquemas de Contingencia y para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
De igual manera, el Programa incluye mil 547 financiamientos en coparticipación con el Infonavit, bajo las modalidades Individual, Conyugal y Unidos; así como mil 303 créditos a través de la Banca Comercial, mediante el esquema Fovissste para Todos; y 143 créditos para personas pensionadas.
En materia de acciones de vivienda, la dependencia proyecta la asignación de 11 mil 972 apoyos a través de los programas Renovavissste y Tú Construyes, orientados a mejorar las condiciones habitacionales de la derechohabiencia.
Como parte de una política con enfoque de igualdad sustantiva, del presupuesto total destinarán 9 mil 400 millones de pesos al programa FOVISSSTE Mujeres, con el objetivo de ampliar el acceso de las mujeres trabajadoras del Estado a una vivienda adecuada, mediante el esquema que ofrece tasa preferencial del 2 al 3.5 por ciento.
Con este decreto, el Fovissste consolida su compromiso con la política de vivienda social orientada a la restitución de derechos y al acceso a una vivienda adecuada para las y los trabajadores al servicio del Estado.
