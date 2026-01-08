Alerta en Villagrán, Guanajuato: explota ducto; ocurrió presuntamente en toma clandestina Se reporta un incendio en Villagrán, Guanajuato, por la explosión de un ducto debido a una supuesta toma clandestina (@luz_adriana_gto)

Se registra un incendio en Villagrán, Guanajuato, por la explosión de un ducto debido a una supuesta toma clandestina. Las autoridades se encuentran intentando controlar el fuego.

Durante la noche de este jueves 8 de enero, en la colonia Satélite en Villagrán, Guanajuato, se reportó la explosión de una supuesta toma clandestina.

Autoridades atienden la emergencia y piden a los vecinos resguardarse.

Al lugar del incidente han acudido la presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente, así como elementos de seguridad, de tránsito, bomberos, Protección Civil y pipas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Villagrán para controlar el fuego.

Como parte de las acciones de seguridad, se habilitó un refugio en el Gimnasio COMUDE, el cual se encuentra a más de 100 metros de la explosión, para que los vecinos de la colonia Satélite acudan a resguardarse del fuego.

Hasta el momento no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas, aunque la presidenta municipal continúa pidiéndole a las personas que se encuentren cerca del incendio que acudan al refugio.