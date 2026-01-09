INAPAM: Los mejores descuentos que habrá en 2026 usando la tarjeta ¿Ya tramitaste tu tarjeta INAPAM? Conoce cuáles son los mejores descuentos que podrás obtener con ella este 2026 (INAPAM y Unsplash)

Si ya cumpliste 60 años y has tramitado tu tarjeta INAPAM, aquí te decimos cuáles son los mejores descuentos que podrás obtener con ella este 2026.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es el encargado de tramitar la credencial INAPAM, la cual sirve como identificación oficial y se les otorga a los adultos mayores para acreditar su edad.

El objetivo de este instituto es promover políticas nacionales a favor de las personas adultas mayores, para procurar el desarrollo humano integral de ellos; esto es a través de oportunidades de empleo, retribuciones económicas, entre otras acciones que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

Como parte de estas estrategias, a los adultos mayores se les otorga la credencial INAPAM, con la cual puedes acceder a un sinfín de descuentos, además de accesos a diferentes eventos.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta INAPAM?

Los beneficios que puedes obtener de la tarjeta INAPAM se pueden distinguir entre las siguientes categorías:

Salud: descuentos en consultas médicas, medicamentos, laboratorios y ópticas.

descuentos en consultas médicas, medicamentos, laboratorios y ópticas. Transporte: descuentos en autobuses, trenes y transporte público.

descuentos en autobuses, trenes y transporte público. Alimentación: descuentos en restaurantes, supermercados y tiendas de abarrotes.

descuentos en restaurantes, supermercados y tiendas de abarrotes. Actividades culturales: En algunos museos, teatros o eventos culturales pueden entrar con descuento o incluso gratuitamente.

En algunos museos, teatros o eventos culturales pueden entrar con descuento o incluso gratuitamente. Asesoría: Podrás obtener asesoría legal y financiera.

¿Cuáles son los mejores descuentos de la tarjeta INAPAM?

Con la tarjeta INAPAM puedes obtener descuentos en restaurantes, en farmacias, en supermercados, así como en actividades culturales. No obstante, aquí te decimos cuáles son los mejores descuentos para este 2026:

Descuentos en servicios públicos: Con tu tarjeta puedes tener un descuento de hasta el 50% en el pago de predial y agua potable , aunque cabe mencionar que el monto exacto del descuento podrá variar según el municipio.

Con tu tarjeta puedes tener un descuento de hasta el , aunque cabe mencionar que el monto exacto del descuento podrá variar según el municipio. Descuentos en transportes: Algunos sistemas de transporte ofrecen el acceso gratuito al transporte como el Metrobus, Metro, Cablebús, Trolebús, RTP y Tren Ligero presentando tu credencial INAPAM.

Algunos sistemas de transporte ofrecen el presentando tu credencial INAPAM. Descuentos en farmacias: A lo largo de los años, las farmacias asignan un porcentaje de descuento para los adultos mayores con tarjeta INAPAM. Tan solo en 2025, Farmacia Similares ofrecía el 10%, mientras que Aurrera, Walmart y Sam’s ofrecían entre el 5% y el 7%.

A lo largo de los años, las farmacias asignan un porcentaje de descuento para los adultos mayores con tarjeta INAPAM. Tan solo en 2025, Farmacia Similares ofrecía el 10%, mientras que Aurrera, Walmart y Sam’s ofrecían entre el 5% y el 7%. Acceso gratuito a museos: Con tu tarjeta INAPAM también tienes acceso a una gran variedad de museos nacionales y zonas arqueológicas entre los que se encuentran el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Chichén Itzá, Tulum y Teotihuacán.

Para conocer puntualmente qué establecimiento cuenta con descuento de la credencial INAPAM, el instituto comparte anualmente un directorio con todas las sucursales participantes, el cual podrás encontrar en su página oficial.