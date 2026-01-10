“México, en riesgo latente de ocupación real de EU; se debe tener conciencia de ello”: Monreal

CDMX — Para el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, México lleva siglos en “riesgo real de una ocupación mayor por parte de EU, y de eso se debe tener conciencia”.

El líder de la Cámara de Diputados señaló que el “acceso a energía barata y a las ‘tierras raras’ son determinantes de las incursiones militares y paramilitares que seguiremos viendo durante la era Trump.

“Ante el reacomodo de fuerzas internacionales, en el que la hegemonía estadunidense se contrae en diversas regiones del planeta, ésta se concentra y endurece en el continente americano”, (y) se debe tener conciencia de que, desde la guerra de 1846-1848, México se encuentra en riesgo real de una ocupación mayor por parte de EU”, expone Monreal Ávila en su texto ‘El viejo nuevo orden mundial’ publicado en sus redes sociales.

El legislador morenista plantea una pregunta: “¿Qué hacer en México ante este reacomodo de fuerzas internacionales, en el que la hegemonía estadunidense se contrae en diversas regiones del planeta, pero se concentra y endurece en el continente americano?”

Y considera que, “en primer lugar, (se debe) tener conciencia de que, desde la guerra de 1846-1848, México se encuentra en riesgo real de una ocupación mayor por parte de EU.

“En segundo término, redoblar con ese país la colaboración en materia de seguridad y comercio, para llegar a la renegociación de este año del T-MEC sin la presión contaminante del tema de los cárteles de la droga y sin perder soberanía territorial, política y jurídica.

“En tercer lugar, emprender un cabildeo intenso en el Capitolio, en medios de comunicación estadunidenses y en foros académicos y de opinión pública sobre el esfuerzo sin precedente —en términos de vidas y de costo presupuestal— que realiza el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y combate a los cárteles de la droga”.

En su largo texto de opinión, el diputado zacatecano resalta: “Dejar bien asentado que México no es un ‘alien’, sino un auténtico ‘ally’ en la relación bilateral”.

Monreal Ávila expone un dato relevante en la historia de gobiernos latinoamericanos.

(Es) “inevitable el ‘déjà vu’: la captura de Manuel Noriega (presidente ‘de facto’) en Panamá, el 3 de enero de 1990, y la de Nicolás Maduro (Presidente), en Venezuela, el 3 de enero de 2025. Ambos acusados de los mismos cargos —narcotráfico ayer, narcoterrorismo hoy—. El silencio de la ONU y la OEA de ayer, con el mutismo institucional de hoy. La indiferencia de las potencias de ayer (Alemania, el Reino Unido y Japón) con la parsimonia diplomática en curso de Rusia y China”.

Es “inevitable, también, no pensar en los posibles acuerdos geopolíticos detrás de esa indiferencia: China mantiene su influencia en Hong Kong, y Rusia se queda con una parte de Ucrania, a cambio de no meterse en América Latina, validando ‘de facto’ la nueva vieja doctrina Monroe.

“Hay también en curso una nueva ‘guerra fría’ ideológica, que va desde el río Bravo hasta la Patagonia: gobiernos de derecha, ‘amigos’ de las libertades económicas, la propiedad privada y el mercado, frente a gobiernos de izquierda promotores de la preeminencia del Estado, la propiedad pública y el nacionalismo económico. Además, un agravante demoledor, que justificaría todo tipo de intervención, injerencia o invasión militar: gobiernos de izquierda narcoterroristas”, se lee en el texto de Ricardo Monreal.

En esos contextos, el legislador ubica una “diferencia sustancial entre el viejo y el nuevo reordenamiento mundial es la justificación bajo la cual actúa el vigilante actual del continente americano. Antes lo hacía ‘en nombre de la democracia y los derechos humanos’, ocultando las motivaciones económicas imperiales. Hoy es todo lo contrario: los intereses económicos dominan de manera abierta y sin recato la intervención, injerencia o invasión.”