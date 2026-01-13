Carretera México-Querétaro: explota pipa de gas; información actualizada

Explosión pipa México-Querétaro Así se se vio el incendio; fue captado por automovilistas que circulaban por la autopista

Momentos de pánico se vivieron en la carretera México-Querétaro tras la explosión de una pipa que transportaba gas LP. El estallido desató un incendio de gran intensidad a la altura del municipio de Tepeji del Río, un tramo importante para la movilidad entre el centro del país y el Bajío, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Video de la explosión de pipa en la México-Querétaro

Las primeras imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de fuego visibles a varios kilómetros de distancia, mientras automovilistas detenían su marcha ante la magnitud del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o muertes derivadas del accidente.

El incidente ocurrió en uno de los corredores carreteros más transitados del país. La pipa de gas LP explotó por causas que aún no han sido detalladas de manera oficial, generando un incendio que consumió rápidamente la unidad y puso en riesgo a quienes circulaban por la zona en ese momento.

La intensidad de las llamas obligó a mantener distancia y a suspender por completo la circulación, con el objetivo de evitar nuevos riesgos ante la posible presencia de material inflamable.

¿Está cerrada la México-Querétaro?

La Dirección de Carreteras de la Guardia Nacional informó, a través de sus canales oficiales, el cierre total de la circulación en el kilómetro 80 de la carretera México-Querétaro.

La corporación compartió una foto de la explosión y pidió a las y los automovilistas atender las indicaciones viales y mantenerse informados sobre la reapertura del tramo afectado.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial #VehiculoIncendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1gZkJYk2KS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 14, 2026

El cierre provocó afectaciones al tránsito nocturno, con largas filas de vehículos y la necesidad de buscar rutas alternas, especialmente para el transporte de carga y los viajes de larga distancia.