Entregan el Premio Nacional de Locución 2025 de la ANLM

La Asociación Nacional de Locutores de México llevó acabo la entrega del Premio Nacional de Locución. Teniendo como escenario el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, se reconoció la ardua labor que llevan acabo locutores, conductores y comunicadores en México.
Rosalía Baum, Presidenta de la Asociación Nacional de Locutores destacó el compromiso de locutores y conductores por la profesionalización del gremio; lo que llevó a la Asociación al diseño y registro de la Licenciatura en Locución, lo que hoy permite a los profesionales de la locución alcanzar el grado de licenciatura y aspirar a continuar sus estudios de especialización para garantizar la calidad de quienes se encuentre atrás de un micrófono.
Al dirigirse a los asistentes el Mtro. Fernando Antonio Mora Guillén, Presidente del Jurado Calificador por Octavo año, destacó el momento tan complejo para la libertad de expresión en nuestro país, y en el mundo. En un entorno donde los poderes fácticos, amenazan constantemente la voz de los medios de comunicación, es fundamental reconocer la labor, de aquellos que se dedican a informar, educar, y entretener a la sociedad.
“La crisis global actual, ha generado una polarización sin precedentes, y los embates políticos y económicos, de líderes como el Presidente Donald Trump, han contribuido a crear un clima de incertidumbre, y miedo. Sin embargo, en medio de esta adversidad, la labor de los locutores, periodistas, y comunicadores, es más relevante que nunca. Su compromiso con la verdad, la justicia, y la democracia, es un faro de esperanza para nuestra sociedad. A través de nuestro trabajo, recordamos a la sociedad, que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que debemos defender y proteger.
El Premio Nacional de Locución, es un reconocimiento a la excelencia, y la dedicación, de quienes han hecho de la comunicación su pasión, y su vocación. Es un homenaje a la incansable labor, para mantener informada a la sociedad, y para promover la justicia y la igualdad.
Lista de premiados
Nacho Lozano. Noticiero Nocturno de Grupo Imagen, Pablo Carrillo, Trayectoria Cronista Deportivo, Maca Carreiro, Noticiero medio día de El Heraldo Radio; Edgar Valero, Cronista Deportivo El Heraldo Radio; María Teresa Mora Guillén corresponsal de Grupo Intermedia de Chihuahua y Baja California; Miguel Aquino , Agenda QR en Tulum Quintana Roo