Calendario de la SEP: ¿Cuándo es el próximo puente escolar?

¿Cuándo es el próximo puente escolar de la SEP en abril 2026? Previo al regreso escolar de los menores, conoce cuándo es el próximo puente según el calendario de la SEP (Pexels)

A días de que finalicen las vacaciones de Semana Santa para los niños y que estos regresen a las escuelas, conoce cuándo volverán a tener un descanso.

Tras dos semanas de vacaciones, el próximo lunes 13 de abril los menores se reincorporarán a la escuela; sin embargo, en lo que queda de este ciclo escolar aún quedan “puentes” para un descanso adicional, aquí te decimos cuándo será el próximo.

¿Cuándo es el próximo puente escolar de la SEP?

Aunque recién finalizarán las vacaciones de Semana Santa, los menores podrán disfrutar de un nuevo puente en este ciclo escolar, el cual está más cerca de lo que crees.

El próximo puente de este ciclo escolar 2025-2026, será el 1 de mayo, el cual este año caerá en viernes, por lo que los niños y maestros podrán disfrutar de un fin de semana largo.

El 1 de mayo corresponde a la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que tanto los niños como los trabajadores tendrán ese viernes libre para descansar.

Calendario SEP 2026: ¿Cuáles son los megapuentes de mayo?

El calendario de la SEP contempla a lo largo del ciclo escolar 2025-2026 diferentes días de descanso además de las vacaciones, y mayo es uno de los meses con más días sin clases.

En total, el mes de mayo contempla cuatro días de descanso, y algunos de ellos ocasionarán el famoso “puente”, pues provocarán fines de semana largos.

Estos son los días que no habrá clases en mayo:

Viernes 1 de mayo 2026: Día del Trabajo

Día del Trabajo Martes 5 de mayo 2026: Conmemoración de la Batalla de Puebla

Conmemoración de la Batalla de Puebla Viernes 15 de mayo 2026: Día del Maestro y la Maestra

Día del Maestro y la Maestra Viernes 29 de mayo 2026: Consejo Técnico Escolar

¿El 30 de abril es día festivo oficial para la SEP?

Aunque algunas personas pudieran pensar que no hay clases el 30 de abril debido al Día del Niño, esta festividad no está marcada en el calendario oficial de la SEP como un día sin clases, por lo que los niños tienen que acudir con normalidad a la escuela.

Sin embargo, el calendario de la SEP sí lo señala como un día conmemorativo, por lo que algunas escuelas ese día realizan diferentes actividades, como festivales para celebrar a los niños.