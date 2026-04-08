¿Vives en México y tienes más de 50 años? La radiografía del INEGI sobre salud y envejecimiento en México (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en coordinación con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio (UT Health SA), presentó los resultados de la séptima Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM).

En este estudio longitudinal se dio seguimiento a un grupo de personas de 50 años y más desde 2001 y hasta su fallecimiento. La información recabada en la séptima Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) permitió caracterizar y analizar el proceso de envejecimiento, el impacto de las enfermedades y la prevalencia de limitaciones en la realización de actividades, entre otros temas.

Resultados de la séptima Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México del INEGI

El ENASEM, publicado este 8 de abril, aborda las características poblacionales de las personas adultas de 50 años en México.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México del INEGI, en 2024, en México había 32 millones de personas de 50 años y más: 52.8 % correspondió a mujeres y 47.2 %, a hombres. Del total de esta población, 8.8 % hablaba alguna lengua indígena y 2.8 % hablaba inglés u otro idioma. De esta última característica, 1.3 % correspondió a mujeres y 4.5 %, a hombres.

Además, se registró que, en las mujeres, la condición de viudez fue 15.3 puntos porcentuales más alta que en los hombres en este mismo año.

Salud y enfermedades crónicas

La hipertensión en la población de 50 años y más fue de 41.5 % en 2024. Este padecimiento mostró un incremento asociado a la edad y a diferencias según sexo.

De los 50 a los 59 años, en 2012, las mujeres habían registrado mayores porcentajes de población con esta enfermedad crónica, caracterizada por el aumento persistente de la presión arterial, con 37.5 puntos que se mantuvieron hasta 2024.

Sin embargo, esta afección aumentó considerablemente en personas de 60 años y más, donde en 2024 se registró un aumento de 56.2 %, mientras que en 2012 el valor estaba algunos puntos abajo, con 52.6 %, un porcentaje mayor al de los hombres, que en su punto más alto registraron 40.6 % en 2024, de acuerdo con el comunicado de prensa del INEGI publicado este 8 de abril de 2026.

Diabetes; la enfermedad que va en aumento en la población de 50 años o más en México

En la séptima Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México del INEGI se dio seguimiento a lo largo del tiempo al diagnóstico de diabetes en una misma población.

Los resultados muestran que, en 2012, cuando dicha población tenía entre 50 y 59 años, presentó niveles de 16.0 %. La cifra aumentó a 28.1 % para 2024, cuando las edades eran de 62 a 71 años.

En general, las gráficas compartidas por el organismo encargado de recopilar, analizar y difundir información estadística y geográfica confiable para apoyar la toma de decisiones en el país arrojan un incremento porcentual en todas las edades, de 50 a 59 años, así como de 60 años, con esta enfermedad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes se presenta cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no logra utilizar eficazmente la insulina que produce.

De acuerdo con un informe emitido por la Secretaría de Salud en 2025, la diabetes es considerada la tercera causa de muerte en México, estimando que más de cien mil personas mueran al año por esta enfermedad. Dentro de estas cifras, las personas mayores de 65 años ocupan el primer lugar en muertes.

De acuerdo con el gobierno federal, la causa principal de la diabetes son los malos hábitos alimenticios, llenos de azúcares refinadas, grasas saturadas y sodio. A esto se suman el sedentarismo, la obesidad y el factor genético.

Sin embargo, el impacto de las grandes cadenas y empresas refresqueras en México ha añadido un componente masivo en la venta de bebidas edulcoradas y dulcificadas, colocando a México en 2025 como el país número uno en consumo de refrescos en el mundo.

Al respecto, el año pasado se instauró un impuesto en todas las bebidas edulcoradas o refrescos, bajo un acuerdo conjunto entre diputados de Morena y las secretarías de Hacienda y de Salud, para que dichas empresas reduzcan el contenido de azúcares y calorías en sus productos.

Aumento en las limitaciones para realizar actividades diarias en personas de 50 años y más

De acuerdo a la ENASEM en 2024, 9.3 % de las personas de 50 años y más afirmó tener al menos una limitación para realizar actividades instrumentales de la vida diaria, como hacer compras, preparar alimentos, manejar el dinero, entre otras.

En estos datos recabados se concluyó que hay una diferencia de género en dichas limitaciones, especificando que para las mujeres el porcentaje fue 12.4 y para los hombres, 5.8.

Al comparar con 2018 y distinguir los tipos de actividad, en 2024 se identificó un incremento en el porcentaje de limitación para hacer compras o ir al mercado, tanto para mujeres como para hombres.

Encuesta a personas de 50 años y más registra incremento en actividades digitales

Las actividades que realizaron las personas de 50 años y más muestran cambios en el tiempo.

En 2024, 84.6% participó en actividades relacionadas con la comunicación digital, cómo es hablar por teléfono, enviar mensajes o usar internet.

Asimismo, ver televisión aún se mantuvo cómo una de las actividades más frecuentes entre las personas adultas, aunque descendió 6.1 puntos porcentuales en 2024 con respecto a 2012.

Por otra parte, actividades como leer libros o revistas, hacer crucigramas y realizar mantenimiento en el hogar mostraron también niveles altos de participación, aunque con variaciones moderadas en los años observados.