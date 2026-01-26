¿Cuántos días no habrá clases por megapuente? Información oficial de la SEP (Pixels)

La siguiente fecha de descanso obligatorio a nivel nacional forma parte de los días marcados como asueto oficial en el Calendario Escolar 2025-2026 de escuelas de preescolar, primaria y secundaria incorporadas al sistema de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El primer descanso del año será una gran oportunidad para los estudiantes, para reponerse de la actividad de las fiestas decembrinas y el regreso a las aulas, por lo que aquí te diremos cuántos días no habrá clases en el próximo megapuente, de acuerdo con información oficial de la SEP.

¿Cuántos días no habrá clases por megapuente en escuelas de la SEP?

La fecha marcada para el primer fin de semana largo del 2026 dará inicio el viernes 30 de enero y concluirá el lunes 2 de febrero, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por lo que alumnos de nivel básico, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, tendrán un megapuente de 4 días, incluyendo el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero.

¿Por qué habrá megapuente para alumnos de la SEP?

El lunes 2 de febrero está marcado de manera oficial como día de suspensión de labores docentes, sumado al día feriado oficial a nivel nacional por la celebración del Día de la Constitución Mexicana.

¡A sacar las cobijas para invernar viendo caricaturas!

¿Los trabajadores también tendrán megapuente por el Día de la Constitución?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, este lunes 2 de febrero está marcado como día de descanso obligatorio y aplica en todos los sectores laborales del país.

Pese a que los trabajadores no tendrán un megapuente de 4 días como los estudiantes de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP, sí podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, incluyendo sábado 31 de enero, domingo primero y lunes 2 de febrero, cuya fecha también es tradición se celebra el Día de la Candelaria, así que podrás disfrutar de unos ricos tamalitos, a gusto.