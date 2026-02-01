Presidenta Sheinbaum encabeza presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas

Proyecto de expansión del puerto de Guaymas La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas, el cual busca detonar un exponencial crecimiento en el movimiento de carga y contenedores y la construcción de una terminal de gas natural licuado para mercados internacionales y el sureste del país

Con el objetivo de detonar el potencial del puerto de Guaymas, en Sonora en cuanto al movimiento de mercancías y contenedores, a través de un ambicioso proyecto de expansión de dicho puerto, el cual contempla cuatro proyectos estratégicos, como la construcción de una terminal de gas natural licuado, con inversión privada de 6.8 mil millones de dólares, lo que permitirá colocar al puerto como un hub energético para Latinoamérica y el país.

Así se destacó en el marco de la presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete legal, así como por el gobernador de la entidad, Alfonso Durazo Montaño.

“Es una inversión de 130,000 millones de pesos que finalmente inicia este año en el primer trimestre de este año es el compromiso que hicimos con los inversionistas”, declaró durante su estancia en la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), al tiempo que enfatizó que con la planta de procesamiento de la licuefacción de gas natural, no sólo será para exportar a Asia “sino que también nos va a ayudar para que pueda haber un cabotaje, de gas natural hacia el sur del país.

“El objetivo es que Puerto Chiapas pueda desarrollarse a partir de los Polos de Bienestar de Chiapas que tiene también la Secretaría de Marina y que requiere gas natural entonces el gas licuado se va a llevar hacia el sur del país y esto nos va a permitir también el desarrollo del sur.

Asimismo se habló de la construcción de un muelle de usos múltiples, con una inversión de 424.8 millones de pesos para aumentar el movimiento de carga en general, así como de automóviles a través de contenedores.

La obra de SSA , dijo, va a permitir que Guaymas se convierta en un puerto para vehículos y ayude a Lázaro Cárdenas, para contenedores y todo lo que significa la producción minera de Sonora va a tener una salida a través de grupo México

Asimismo, se destacó la modernización del almacén de grupo México, para que todos los concentrados de cobre que salen de sus minas se exportan a través del puerto de Guaymas, para lo cual se contempla la automatización de sus procesos, lo que incrementará en un 25% la capacidad de almacenamiento con una mayor eficiencia de descarga de dichos contenedores, para lo cual “se contempla una inversión de alrededor de 140 millones y ya prácticamente la terminamos para el primero de abril debemos estar inaugurando esta terminal”, se resaltó, así como la modernización de almacén de concentrados de la empresa logística Milac, y aumentar la capacidad de almacenamiento a 55 mil toneladas, señaló Carlos Esquivel Ortega, director de logística de Milac .

La Presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la oportunidad para externar su agradecimiento a los empresarios, al tiempo que resaltó que tuvo un fin de semana “muy productivo”, e hizo un recuento de todas las actividades que llevó a cabo desde el pasado viernes en Tijuana en donde se inauguró la primera etapa del viaducto elevado, el plan de justicia para los jornaleros agrícolas de San Quintín, una de las zonas con mayor injusticia social, así como obras de salud , educación, carreteras, obras de agua y también la justicia laboral “muy importante, es fundamental”,

La inauguración de la carretera de Bavispe a Nuevo Casas Grandes, importante para la región de Sonora y Chihuahua, “y además es un corredor que permite comunicar de mejor manera desde el sur o desde Guaymas hasta el norte de Chihuahua, el hundimiento de un pequeño buque, que es parte del parque arrecifal de la bahía de Guaymas “y ahora estamos aquí en el puerto de Guaymas agradeciendo y con mucho orgullo con la Secretaría Armada de México, el trabajo que hace todos los días el secretario almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles”, enfatizó.