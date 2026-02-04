Chip de internet GRATIS de la CFE en 2026: dónde, cómo, cuándo y quiénes lo pueden recibir

En 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Telecomunicaciones e Internet para Todos continúa con su ambicioso programa de entrega de chips con internet móvil gratuito en distintos puntos del país.

La estrategia busca reducir la brecha digital y apoyar con conectividad básica a personas y comunidades que hoy tienen poco o ningún acceso a internet.

¿Qué es y por qué se ofrece este chip gratuito?

Este chip de internet gratuito es una herramienta que impulsará el acceso a servicios digitales esenciales: desde trámites, educación en línea, comunicación familiar y hasta oportunidades de empleo. Incluye datos móviles, minutos para llamadas y mensajes SMS básicos que ayudan a quienes tienen menos recursos digitales.

Aunque la CFE también ofrece servicios de pago para quienes no califican al programa gratuito, este beneficio social está diseñado especialmente para reducir desigualdades en el acceso a internet.

¿Quiénes pueden recibir el chip de internet gratis en 2026?

La entrega de estas tarjetas SIM está dirigida principalmente a sectores vulnerables o con necesidades de conectividad, como:

Personas inscritas en programas sociales del Bienestar

Estudiantes de educación media superior y superior en instituciones públicas

Comunidades rurales o con baja cobertura de internet

Requisitos para obtener tu chip de internet gratis de la CFE

Aunque varían ligeramente por estado y convocatoria, estos son los documentos que usualmente se piden para recibir tu chip sin costo:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Teléfono celular desbloqueado y compatible

Si no perteneces a programas sociales del Bienestar o no calificas en tu localidad, aún puedes adquirir un chip de CFE Telecomunicaciones en puntos de venta autorizados a nivel nacional, aunque este no será gratuito.

¿Dónde están los módulos y lugares de entrega?

La entrega se hace mediante convocatorias locales y módulos temporales en coordinación con las oficinas del Bienestar en distintos estados. Las sedes y fechas específicas se anuncian en redes oficiales de la CFE o los gobiernos estatales para evitar intermediarios que no representen el programa.

Estos puntos podrían aparecer en plazas públicas, ferias del Bienestar, módulos comunitarios o eventos especiales de atención ciudadana.