Un siglo y medio de servicio en salud visual en favor de los más desprotegidos

Hospital de la Luz Pablo Arturo Cruz Yáñez, director general de la Fundación del Hospital de Nuestra Señora de la Luz: "una gran satisfacción personal es poder servir a los demás" (Adrián Contreras)

Un siglo y medio dedicado a preservar el legado de quien pensó en los más desprotegidos, el Conde don Ignacio Valdivielso y Vidal de Lorca, no ha sido una labor sencilla, pero en la labor del Hospital de la Luz, queda la enorme satisfacción del deber cumplido y continuar apoyando a quienes menos tienen.

El Hospital de Nuestra Señora de la Luz, brinda 1,000 servicios todos los días -más de 400 mil servicios y más de 14 mil cirugías tan sólo durante el 2025-, de ahí que mantiene como uno de sus ejes fundamentales, seguir ayudando a quienes más lo necesitan con enfermedades de los ojos.

En entrevista con Crónica, Don Pablo Arturo Cruz Yáñez, director general de la Fundación del Hospital de Nuestra Señora de la Luz, comparte que una de las labores profesionales que mayor satisfacción le ha dejado, es la importante labor de asistencia a quienes viven en vulnerabilidad económica, “eso me da una gran satisfacción personal: poder servir, porque siempre debemos agradecer lo que tenemos y poder ayudar”.

Hospital de la Luz El Hospital de Nuestra Señora de la Luz, brinda 1,000 servicios todos los días -más de 400 mil servicios y más de 14 mil cirugías el año pasado-, como se indica en el Informe Anual 2025 (Adrián Contreras)

Agradecimiento a todos

Al respecto, enfatiza la importante labor de los integrantes del Patronato, a quienes externa su agradecimiento, por todo el apoyo, el tiempo y la sabiduría compartida que le ha ayudado a continuar con la trascendental labor del Hospital de la Luz, que en días pasados cumplió 150 años de servicio.

“Estoy muy agradecido con el Patronato, quienes aportan su tiempo, consejo y orientación en la dirección general para que pueda cumplir con cabalidad mi actividad. El patronato, debe ser reconocido por su destacada participación en el Hospital de la Luz”.

Consciente de la importante labor de todos y cada uno de quienes laboral en el hospital, resalta que todos son pieza clave: la parte médica, enfermería, laboratoristas y de análisis clínicos, así como el área de informática para mantener disponibles en todo momento los expedientes clínicos digitales.

Cuatro ejes fundamentales de atención

Los principios de atención se basan en cuatro ejes fundamentales: atención médica, enseñanza (al ser un hospital escuela), investigación y rehabilitación en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual (CADIVI), el cual se ha convertido en una referencia obligada y modelo a seguir en la atención y tratamiento a pacientes con baja visión o ceguera, con servicios especializados para personas ciegas o con baja visión al brindar apoyos esenciales que promuevan el bienestar la autonomía y la inclusión social de quienes viven con discapacidad visual.

Hospital de la Luz Además de la atención a enfermedades de los ojos, el Hospital de la Luz es escuela para la formación de especialistas, quienes atienden cientos de pacientes en sus tres años de residencia (Adrián Contreras)

Ubicado desde hace 150 años en la calle de Ezequiel Montes (antes calle La Paz), el Hospital de la Luz, tuvo su origen en 1876, cuando el Conde don Ignacio Valdivielso y Vidal de Lorca, dejó en su testamento una renta de 7,900 francos anuales para que se fundara en México un hospital para pobres y su albacea don Juan Francisco Allsop decidió que sería un hospital para atender a enfermos de los ojos, que comenzó a operar en 1898.

Hoy en día, desde la entrada se observa una alta demanda de atención, con una recepción repleta de pacientes en espera de su cita.

Al respecto don Pablo Arturo Cruz confiesa que a los médicos residentes de primer año les advierte que en sus tres años de residencia van a ver a acerca de 20,000 pacientes –muy lejos de los 6 a 8 mil que estiman los jóvenes galenos-, cifra, establece, no vista en otras instituciones, lo que demuestra la excelente capacitación que adquieren.

El reto de brindar 400 mil servicios al año, con 14,120 cirugías durante 2025, se logra gracias al esfuerzo de 175 médicos entre: becarios, un director médico, un jefe de consulta de especialidad, jefe de quirófano, departamento médico, médicos adjuntos, adscritos, residentes, asesores de urgencias, genetistas, internistas y oftalmólogos, todos comprometidos con brindar atención de calidad a los más desprotegidos.

Aunque el hospital no cuenta con la capacidad para contratar a todos los médicos especialistas que egresan, queda la satisfacción de su excelencia profesional para seguir brindando atención, muchas veces a sus lugares de origen, comparte.

Hospital de la Luz Las especialidades que se atienden son: retina, córnea, segmento, estrabismo, órbita, siendo retina y catarata las de mayor prevalencia (Adrián Contreras)

El cuidado de los ojos

Don Pablo Arturo Cruz, recuerda que las especialidades que se atienden son: retina, córnea, segmento, estrabismo, órbita, siendo retina y catarata las de mayor prevalencia, la primera por el mal que aqueja a millones de personas en México y todo el mundo: diabetes mellitus y en consecuencia desarrollan retinopatía diabética, y catarata, al ser la principal causa, el envejecimiento.

Nadie se va del hospital sin atención por falta de dinero

Con orgullo puntualiza que la mística del patronato del Hospital de la Luz, es: “ningún paciente se va del hospital sin ser atendido, si la causa es falta de dinero... Si al presentar el presupuesto, el paciente dice que no le alcanza, trabajo social hace un estudio socioeconómico y se le otorga un `descuento´, que nosotros denominamos ayuda asistencial".

Esto ha permitido que de las 14,120 cirugías en 2025, alrededor del 54% recibieron dicha ayuda, incluso “hay casos en los que el apoyo es del 100% gracias al respaldo de empresas que apoyan al patronato”.

Los ingresos por pago de servicios permiten al hospital estar en punto de equilibrio, al ser una institución no lucrativa, y una donataria autorizada.

Además, los ingresos de la farmacia, la óptica y el laboratorio de análisis clínicos, permiten ahorros y destinarlo para la asistencia.

Hospital de la Luz El reto para lo que resta de 2026 es continuar con la formación de médicos especialistas de gran calidad y que la sede Oriente del Hospital de la Luz alcance un mayor número de servicios. En abril se atendieron a 2,400 pacientes (Adrián Contreras)

El reto este 2026

El reto para lo que resta del año, es continuar con la formación de médicos, convertirlos en especialistas de calidad.

En la sede Oriente del hospital de la Luz, ubicada en la alcaldía Iztacalco e inaugurada en noviembre pasado, es atender a un mayor número de pacientes, “hay algunas cuestiones por resolver, pero, en abril atendimos a cerca de 2,400 pacientes”.

Ya se brindan consultas y algunos procedimientos y los que no se pueden realizar, por ejemplo cirugías de catarata o algunas otras, son canalizados a la sede de Ezequiel Montes, porque algunas intervenciones requieren de una licencia por tratarse de medicamentos controlados, las cuales ya se están tramitando.

El objetivo es elevar esa cifra de atención -llegar a la meta de 2,600-, por lo que se están haciendo campañas promocionales a través de las redes sociales y colocando carteles en la estación del metro Agrícola Oriental, -en la línea A, que está a un costado del hospital-, y difundir entre los habitantes de aquella zona de la ciudad de México y parte del estado de México “y que la gente sepa que nuestros precios son accesibles, con un costo de 290 pesos la consulta”.