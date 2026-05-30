Secretaría de Salud impulsa la cultura de la donación de órganos en el país

Donación de órganos en México

En el marco de la Semana Nacional de Salud Pública 2026, la directora general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Erro Aboytia, puntualizó la importancia de fortalecer la cultura de la donación y ampliar la capacidad operativa, normativa y humana del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes.

Durante su participación en el webinar Donación y trasplante en México: retos actuales y perspectivas, Erro Aboytia dio a conocer que se han puesto en marcha diversas estrategias para fortalecer el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes y mejorar los procesos relacionados con la procuración y traslado de órganos y tejidos.

Entre las acciones implementadas por este órgano desconcentrado que pertenece a la Secretaría de Salud, la titular de la CENATRA resaltó la construcción de la Red Nacional de Traslado de Órganos y Tejidos en 2025, con fines de trasplante, iniciativa que ha permitido incrementar en 64 por ciento el número de traslados oportunos, seguros y eficientes de órganos y tejidos en el país.

Asimismo, Rosa Erro informó que se inició el traslado de muestras para la realización de pruebas cruzadas en trasplante de páncreas, una medida orientada a optimizar los procesos necesarios para la realización de estos procedimientos especializados.

La titular del CENATRA también subrayó el trabajo realizado en la capacitación continua del personal especializado, así como la implementación de modelos innovadores que permitan incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante.

Finalmente, Rosa Erro Aboytia reiteró la necesidad de continuar impulsando acciones que fortalezcan la cultura de la donación en el país y consoliden las capacidades del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes para responder a las necesidades de la población.

La Crónica de Hoy 2026