Descartan solicitud de juicio político a Maru Campos, venció el plazo: Kenia López Rabadán

Kenia López Rabadán y la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (@KeniaLopezRabadan1)

Caso Maru Campos — La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó este sábado que la solicitud de juicio político en contra de la Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, queda descartada, toda vez que no fue ratificada esa solicitud al vencer el plazo para ello, toda vez que los promotores de la acción legal no cumplieron con el requisito en el tiempo estipulado que era de tres días.

La legisladora panista, que expresó su solidaridad a la mandataria de Chihuahua, resaltó que “me han informado el día de hoy que no fue ratificado [...] No existe ya en términos formales una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, por lo que esta situación implica que la solicitud no se considera legalmente presentada, cerrando así la vía legislativa para este intento de juicio político.

En el marco de una reunión de apoyo de la cúpula y líderes del panismo en Chihuahua en apoyo a la Gobernadora Maru Campos, la legisladora Kania López informó que quienes impulsaron el procedimiento para un juicio político tenían tres días para confirmar formalmente la solicitud, pero no lo hicieron, por lo que el recurso ya no existe en términos jurídicos, por lo que ésta queda descartada.

Kenia López Rabadán subrayó que este episodio “una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentada la solicitud de juicio político y la verdad es que desde mi perspectiva es un ejemplo claro de que siempre será bueno estar del lado correcto de la historia, estar del lado de la ley”, sostuvo.

Asimismo, refirió que existe una “exigencia nacional de seguridad” y que intentar “lastimar a una gobernadora valiente" o “emparejar cartones entre Chihuahua y Sinaloa ofende la inteligencia de los mexicanos”.

En la misma línea, la legisladora del blanquiazul destacó que “es evidente que la presión que hemos hecho millones de mexicanos de exigirle a los servidores públicos, a todos, que estén del lado correcto ha provocado que hayan detenido esta lamentable persecución desde la vía legislativa a propósito de intentar iniciar un juicio político", afirmó.

La Crónica de Hoy 2026