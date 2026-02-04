Sheinbaum invita a la inversión privada nacional y extranjera a impulsar el desarrollo nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones

Durante la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, realizada en el Museo de Antropología e Historia, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró ante más de mil representantes de la iniciativa privada que México ofrece “certidumbre y condiciones de confianza” para proyectos productivos.

Por ello invitó a las y los empresarios mexicanos a seguir impulsando el desarrollo nacional, sostuvo que el Gobierno federal ha venido anunciando y seguirá informando en febrero “varios temas” de inversión pública y privada, con el objetivo de fortalecer el crecimiento y el empleo.

“Siempre que hay inversión pública se potencia con la inversión privada y esa es la invitación que hacemos hoy. México tiene certidumbre, puedo asegurárselos, el Gobierno quiere que haya inversiones, estamos buscando inversión privada, nacional y extranjera, y eso se nota en la Inversión Extranjera Directa que tuvimos en 2025″ señaló.

En el encuentro, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la meta para el 2026 es elevar el portafolio de inversión y “destrabar” proyectos desde lo local hacia lo nacional.

Además, destacó que a un año de la presentación del Plan México y con la participación de los 32 comités estatales se logró aumentar el portafolio de inversiones de 367 mil 900 millones de dólares a 406 mil 800 mdd; los proyectos subieron de 2 mil 241 a 2 mil 539 y los empleos que se generarán aumentaron de un millón 460 mil a un millón 630 mil.

En representación de las empresarias coordinadoras estatales, Astrea Ocampo Gutiérrez informó que en el sureste de México se logró atraer 6 mil 185 mdd con nuevos proyectos de inversión, que pasaron de 22 a 85 y permitirá triplicar empleos en la región.

Mientras que Mercedes Gutiérrez Smith, de la región centro, informó que la inversión creció a 10 mil 695 mdd con 152 proyectos de inversión que crearán más de 89 mil empleos. Finalmente, de la región norte, la empresaria Yvonne Ochoa Rosellini informó que la inversión superó los 39 mil 860 mdd, sumando 173 proyectos de inversión y duplicó la cantidad de empleos con 135 mil 89 plazas nuevas.