Epidemia de sarampión, situación alarmante en México, advierte PRI

México registra un alza en caso de sarampión (Casa Pediátrica)

México enfrenta un retroceso alarmante en materia de salud pública pues en apenas unas semanas de este año, se han registrado 2,027 contagios, sarampión lo que coloca a México como el país con el 71% de todos los casos de esa enfermedad en América

Así lo advirtió el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien calificó esta situación como “alarmante y preocupante”.

Las entidades más afectadas son Jalisco, Ciudad de México, Guerrero y Chiapas, donde los incrementos en casos resultan particularmente preocupantes.

“No es casualidad. La caída en las coberturas de vacunación está pasando factura. Una enfermedad prevenible vuelve a cobrar vidas, con defunciones, hospitalizaciones y brotes en casi todo el país”, advirtió

El riesgo, reiteró, ya no se limita a la población infantil. Adultos jóvenes, entre 20 y 40 años, están entre los más expuestos debido a esquemas de vacunación incompletos.

El sarampión, subrayó Añorve, no es un descuido menor. Se trata de uno de los virus más contagiosos que existen, capaz de provocar complicaciones graves como neumonía e incluso la muerte.

Frente a este panorama, el coordinador del PRI hizo un llamado urgente a reforzar los programas de vacunación, garantizar la disponibilidad de dosis y concientizar a la población sobre la importancia de completar los esquemas de inmunización, para evitar que la enfermedad siga cobrando vidas y propagándose por el país.