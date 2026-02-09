IMSS: En enero pasado se registró un retroceso de –8,000 puestos de trabajo en todo el país

Comportamiento del empleo en este 2026 El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que al cierre de enero pasado se registró un retroceso de –8,000 puestos de trabajo en todo el país

El IMSS reportó que al cierre de enero pasado, se tenían registrados 22 millones 508,972 puestos de trabajo, cifra máxima desde que se tenga registro en el Seguro Social, considerando solo los meses de enero, sin embargo, el propio instituto reconoció que con dicha cifra, se registró una variación mensual negativa de -8,104 puestos de trabajo, equivalente a una tasa mensual de -0.04%.

Lo anterior, explicado principalmente por el ajuste observado en el empleo asociado a las plataformas digitales. En este rubro, durante diciembre se presentó un efecto estacional que incrementó temporalmente el número de puestos de trabajo; no obstante, en enero éstos retornaron a un nivel de 139,000 puestos, como resultado de una menor demanda y uso de los servicios ofrecidos por dichas plataformas.

En el reporte mensual de la generación de empleos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el instituto precisó que en los últimos doce meses se observa crecimiento de 197,426 puestos de trabajo que representan una tasa anual de 0.9%.

El instituto enfatizó que los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son el de comunicaciones y transportes con 9.7%, comercio con 3.6%, y electricidad con 2.2%, en tanto que por entidad federativa destacan con la mayor generación de empleos los estados: de México, Ciudad de México e Hidalgo con aumentos anuales mayores a 3.0%, aunque, en este sentido, es importante mencionar que con base en una gráfica del propio Seguro Social, que en 17 estados de la República, el comportamiento en la creación de empleos registrados ante el instituto fue negativa, en entidades como: Yucatán, Guanajuato, Quintana Roo coma Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, Tamaulipas, Guerrero coma Zacatecas, Coahuila, por mencionar algunos.

Por lo que se refiere al salario de las y los trabajadores afiliados al instituto, se resaltó que al cierre de enero pasado, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados alcanzó un monto de 662.80 pesos, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro, salario que en su comparación anual, registró un cambio nominal de 45.30, el tercer mayor aumento de entre todos los eneros desde que se tenga registro, en términos relativos la variación anual es de 7.3%.

Además, al cierre del primer mes del año, se tuvieron registrados ante el IMSS un millón 23,438 registros patronales, con una variación mensual negativa de 5,842 registros, correspondiente a una tasa de -0.6%.

En su comparación porcentual anual la variación es negativa de 2.5% (dos punto cinco por ciento). Lo anterior, se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.