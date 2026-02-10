Unidad dental del ISSSTE en Guanajuato Con presupuesto de “La Clínica es Nuestra” del ISSSTE, se renovó unidad médica dental en Guanajuato, San Miguel de Allende en beneficio de más de 12,800 derechohabientes

A través del programa “La Clínica es Nuestra”, la unidad médica dental, de la Unidad de Medicina Familiar “San Miguel de Allende” del ISSSTE en el estado de Guanajuato, cuenta con nuevo equipo que permite mejorar la atención a la derechohabiencia en aquella entidad.

Con una inversión de 750 mil pesos, otorgado a dicha UMF se logrará fortalecer el servicio de atención dental, con la adquisición de un radiovisiógrafo, escalador ultrasónico de última generación, material para cementado de coronas (prótesis fijas), lámpara de resina dental, rayos X portátil, escaladores dentales, lámpara doble, piezas para cirugía y autoclave para la esterilización del material.

La adquisición de última generación permitirá mejorar la atención a más de 12,800 derechohabientes.

El director de la unidad médica, Juan Luis Villegas Ortiz, destacó que la renovación de equipo del servicio dental es de gran importancia, ya que desde que se amplió la unidad médica hace 15 años y se instaló el área dental, no se había cambiado el equipo, ya era obsoleto, y ahora con el presupuesto otorgado se logró la modernización de la unidad dental.

En su oportunidad, la cirujana dentista de la referida unidad de medicina familiar, Lourdes Hayde Santacruz Gasca, destacó la adquisición de un escalador ultrasónico de última generación, para eliminar placa bacteriana, sarro (cálculo) y manchas, a través de vibraciones de alta frecuencia, lo que resulta más rápido, eficaz y menos doloroso para el paciente.

Asimismo, con el nuevo radiovisiógrafo dental, -sistema de radiografía digital- que utiliza un sensor intraoral para captar rayos X, ofrece imágenes inmediatas de alta resolución que permite un diagnóstico rápido y eficiente.

“Nos llegó lo mejor de lo mejor que existe en el mercado: material para cementado de coronas (prótesis fijas), lámpara de resina dental, rayos X portátil, escaladores dentales, lámpara doble, piezas para cirugía, autoclave para la esterilización del material”, además de mobiliario.

Santacruz Gasca subrayó que con el nuevo equipo de última generación, se podrán atender emergencias dentales que impliquen la toma de radiografías y evitar que los pacientes eviten los gastos de traslado, si no es necesario referenciarlas al siguiente nivel de atención, o el gasto de una consulta privada, mencionó.

Comparó incluso, que ahora la unidad de atención dental, está equipada al mismo nivel que un consultorio privado, es de lo mejor que se puede adquirir en este momento, “estamos con la mejor calidad para el derechohabiente y le podemos brindar un excelente servicio”, externó.