CONAPESCA solicita la actualización del certificado de captura pesquera para exportar a la Unión Europea

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dio a conocer la actualización del certificado de captura para la exportación a la Unión Europea que deberá ser tramitado por las y los interesados en descargar en puertos extranjeros, y que tiene la finalidad de prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal.

Esta medida se adoptó luego de que la Dirección General para Asuntos Marítimos y Pesca de la Comunidad Europea informó sobre la adopción de una reglamentación por la que se ajustaron determinadas disposiciones del Reglamento del Consejo (CE) No. 1005/2008, que a su vez modifica el modelo de certificado de captura, y es necesaria su actualización.