El IMSS superó las 70 mil vacunas contra el sarampión este domingo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que este domingo recién pasado, domingo se aplicaron 70 mil dosis de vacunas contra el sarampión, como parte de la estrategia de vacunación implementada a nivel nacional, para contener el brote de esta enfermedad viral.

A través de sus redes sociales, el directivo del Seguro Social enfatizó que como parte de las acciones intensivas implementadas, en determinados lugares, como en Tonalá, Jalisco se instaló un módulo “drive thru”.

“Es decir, como cuando se va por la comida a algunos restaurantes, se pasa y en el coche les aplican la vacuna, sólo el 14 de febrero se pusieron 48 mil dosis a 48 mil personas. Por eso ya nuestro número alcanza las 4 millones 343 mil vacunas aplicadas desde que inició el brote el año pasado”.

El director del Seguro Social, Robledo Aburto, reiteró el llamado a la población a mantenerse informada y protegida, con la aplicación de la vacuna contra el sarampión.

En este sentido, es importante recordar que la vacuna se está aplicando a infantes hasta los 12 años, si no tienen su esquema completo de inmunización, así como a población de 13 hasta los 49 años de edad, si no tienen antecedente de haberse vacunado, o si no están seguros de haber recibido este biológico.

Las personas interesadas en protegerse pueden acudir a cualquier centro de vacunación que han sido instalados en lugares públicos, de ser posible que lleven su cartilla de vacunación, pero si no la tienen a la mano o ya no cuenten con ella, esto no es impedimento para recibir el biológico.