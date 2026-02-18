México y Canadá trabajan en conjunto para aumentar la exportación de frutas y hortalizas

Julio Berdegué se reunió con su homólogo canadiense Heath MacDonald

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, anunció que empresas de México y Canadá se encuentran trabajando en conjunto para incrementar la exportación de frutas y hortalizas del territorio mexicano al canadiense.

Como parte de la visita de ministros canadienses a México, Berdegué se reunió con su homólogo de dicho país Heath MacDonald, con el fin de evaluar el cumplimiento de los acuerdos que generaron en su reunión en octubre de 2025 “prácticamente hemos cumplido todos al 100 %”, informó.

El secretario de agricultura señaló que ambos países tienen en su agenda de trabajo establecer acciones concretas para facilitar la exportación de carne a Canadá, y acordar los pasos para establecer protocolos sanitarios que permitan recibir en el corto plazo, nuevos productos canadienses en México.

“Convenimos trabajar en coordinación con las empresas de ambos países para incrementar la exportación de frutas y hortalizas de México a Canadá. Se acordó la puesta en marcha de nuevos sistemas digitales para facilitar el comercio agroalimentario”, expresó Berdegué.

Del mismo modo, MacDonald expresó el interés de empresas canadienses por invertir y financiar proyectos en México.