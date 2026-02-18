Plantea diputado Haces Barba fortalecer competitividad de cara a refirmar el T-MEC en 2026

CDMX — De cara a que México refirme el tratado comercial con sus socios de EU y Canadá (T-MEC), que representa un pilar para la economía nacional, se debe llegar con una ruta de cinco ejes clave o fundamentales, entre ellos certidumbre jurídica para inversionistas y empresas, indicó el diputado morenista Pedro Haces.

El líder de Operación Política de la bancada guinda, quien ha propuesto incluso una comisión especial y plural de legisladores que den seguimiento a los acuerdos, sostuvo que el T-MEC es sostén también de millones de empleos formales, por lo que su revisión prevista para 2026 debe asumirse como una oportunidad estratégica para robustecer la competitividad de nuestro país.

“México debe llegar a la revisión con bases sólidas en materia de competitividad estructural. Para ello, enumeró cinco ejes fundamentales: certidumbre jurídica para inversionistas y empresas; impulso decidido a la innovación y la adopción tecnológica; capacitación permanente de la fuerza laboral; facilitación del comercio mediante procesos aduaneros más ágiles y eficientes; y un diálogo laboral efectivo que garantice estabilidad y cumplimiento de compromisos internacionales”, enfatizó.

El legislador federal reconoció que el acuerdo comercial no sólo ha consolidado a América del Norte como una de las regiones económicas más dinámicas del mundo, sino que ha permitido fortalecer cadenas de suministro, atraer inversión extranjera y ampliar el acceso a mercados clave.

Haces Barba puntualizó que la productividad es el factor determinante para sostener el crecimiento en el marco del T-MEC, por lo que consideró indispensable elevar el valor agregado de la producción nacional y consolidar el empleo formal como motor de bienestar.

“Sólo mediante una estrategia integral que combine estabilidad normativa, desarrollo de capital humano y fortalecimiento institucional, el T-MEC podrá mantenerse como un instrumento eficaz de crecimiento económico y mejora en las condiciones de vida de las familias mexicanas rumbo a 2026”, expuso.