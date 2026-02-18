Sheinbaum pide justicia sobre el caso de Carlos Manzo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Michoacán determinar todo lo relacionado con la denuncia interpuesta por Grecia Quiroz, presentada el día de ayer contra tres políticos del partido Morena, y subrayó que su gobierno será respetuoso del debido proceso y de las investigaciones en curso.

Durante la mañanera del pueblo de este martes 18 de febrero, la mandataria enfatizó la importancia de permitir que las autoridades ministeriales realicen su trabajo sin interferencias, con el objetivo de que los hechos se esclarezcan y se garantice justicia para las víctimas.

“La Fiscalía debe determinar, vamos a esperar el final de las investigaciones que se están haciendo. Hasta ahora todo indica que fue un asunto de delincuencia organizada”, declaró Sheinbaum, al referirse a los primeros indicios recabados en torno al caso.

La presidenta recalcó que su administración no tolerará la impunidad y reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho, al señalar que debe prevalecer la justicia por encima de cualquier interés político o partidista.

Finalmente, hizo un llamado a permitir que las investigaciones avancen con rigor, transparencia y apego a la ley, para que se deslinden responsabilidades y se garantice que los hechos no queden sin consecuencias.