“México no tiene por qué vivir inflación por jornada de 40 horas”, dice diputado Pedro Haces

CDMX — Para evitar una inflación, México debe transitar de forma gradual a la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas a la semana, por lo que el país no debe estar en ese escenario, dijo el diputado federal morenista Pedro Haces Barba.

El legislador y coordinador de Operación Política de la bancada de Morena reiteró que la próxima semana se aprobará en el pleno de la Cámara de Diputados la reforma de las 40 horas.

Haces Barba explicó el lunes inmediato por la mañana legisladores de la bancada guinda recibirán al secretario de Trabajo federal, Marath Baruch Bolaños, y por la tarde se analizará en la reunión de Comisiones Unidas de Trabajo y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la minuta enviada por el Senado. Y será el martes cuando el pleno de la Cámara baja abra el debate de esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Siempre vamos apoyar y a impulsar cualquier reforma que venga por parte de la presidenta de la Republica, Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta siempre mandará reformas, como las que ya ha mandado aquí, y varias se han aprobado por unanimidad, por todos los partidos políticos, y ahí vamos a seguir trabajando para que toda reforma que venga de la Presidenta de México, porque son reformas por el bien de México, se van a apoyara”, señaló.

Haces Barba aseguró que la iniciativa de las 40 horas es prioritaria, no es un capricho, no es una ideología que México entre a la modernidad, muchas potencias económicas mundiales, los trabajadores van a tener un orden en su vida, tres horas de ida, en un transporte público, tres horas de regreso, ya son seis horas, a qué hora descansan, necesitamos que las plantas de producción para que no haya accidentes para que no hayan enfermedades los trabajadores estén perfectamente listos para cumplir sus obligaciones porque no van a un recreo van a trabajar para que devengan un salario y sus familias tengan una mejor forma de vida.

El morenista sostuvo que se han escuchado a todas las voces, a todos los sectores, académicos, empresariales, a los trabajadores, a los gobiernos, si esto no se hace gradualmente, con inteligencia, cuidando a México, una reforma de un día a otro, caería en una inflación, entonces México no tiene porque tener una inflación, porque el productor, el empresario el pago de las horas extras no las va a guardar, entonces se incrementa en el costo del producto y quien compra el producto es quien va a pagar el precio.

Un ejemplo, dijo, es cuando llega la pandemia. “Una de las grandes decisiones del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, fue cuando dijo o nos morimos de Covid o nos morimos de hambre; entonces gradualmente así como en el 2027 la jornada laboral sería de 46; en 2028 de 44; en 2029 en 42 y en el finalmente en 2030 quedaría en 40 horas; entonces se abrió gradualmente tres sectores que fueron la gastronomía, la minería y la automotriz, y luego gradualmente otros sectores en cuando fue mermando la pandemia.

“Es una reforma bien pensada y la verdad todos los sindicatos y todas las confederaciones el primero de mayo firmamos que estábamos de acuerdo”.

El líder parlamentario aseveró que las horas extras que se plantean en la reforma laboral no es para que se trabaje menos, porque las primeras 12 horas se pagarán al doble; y las siguientes horas al triple.

“En Catem ya se les hizo una explicación a todos los trabajadores que pertenecen a los sindicatos y todos están de acuerdo”, aseveró el catemista.