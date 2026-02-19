Trump se plantea dejar a Canadá fuera del T-MEC

Tensión Trump amenaza con bloquear la apertura de un nuevo paso fronterizo entre Detroit (Michigan) y la provincia canadiense de Ontario porque no se hizo con acero estadounidense

El Gobierno de Donald Trump sigue mostrando una inédita hostilidad a su socio y vecino del norte, al extremo que se plantea forzarlo a salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Según publica The New York Times, el equipo estadounidense plantea realizar cambios drásticos cuando comiencen las negociaciones en julio para renovar el T-MEC, que podrían dejar fuera a Canadá y alterar el equilibrio actual en las relaciones comerciales entre los tres socios comerciales.

El T-MEC, que fue promulgado por el presidente Trump durante su primer mandato en julio de 2020, tiene que ser revisado bajo el chantaje arancelario y la amenaza de hacerlo saltar por los aires.

En concreto, la presión sobre Canadá ha sido constante desde enero de 2025, con un último capítulo este mes de febrero en el que Trump amenazó con bloquear la inauguración este año de un nuevo puente que conectará ambos países.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, dijo Trump en redes sociales el 9 de febrero.

Esta amenaza se interpretó como la primera medida de presión para la revisión en julio del acuerdo.

Algunos expertos lo interpretan tan sólo como parte de la estrategia negociadora de Trump, como en el caso de los aranceles, en los que primero amenaza con medidas económicas y después rectifica.

El fin del T-MEC tendría unas consecuencias económicas desfavorables para empresas estadounidenses, relacionadas con la agricultura y la fabricación de automóviles, que se benefician de las relaciones con Canadá.

Perjudicial para México

En este mismo sentido, expertos de la consultora Ernst and Young (EY) advirtieron esta misma semana que un fracaso en la revisión del T-MEC elevaría aranceles y restaría Producto Interior Bruto (PIB) también a México.