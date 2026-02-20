Expertos prevén incremento de contagios de sarampión en el Mundial

Continúa la campaña de vacunación contra sarampión en el país (J. Guadalupe Pérez/Cuartoscuro)

El médico cirujano Jorge Baruch Díaz, responsable de la clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que la Copa del Mundo desencadenará un aumento de casos de sarampión en México por ser una enfermedad altamente contagiosa y transmisible en el aire.

“Muy seguramente en los tres países que organizan el Mundial (Estados Unidos, México y Canadá), después del torneo, le va a seguir una ola de contagios. Entonces, eso va a pasar porque ninguno de los tres países va a poder vacunar a ese 10 por ciento que nos falta para lograr la inmunización en menos de cuatro meses”, expresó Baruch Díaz.

El experto médico destacó que el repunte será importante en la población que aún no se ha vacunado, por eso considera que es importante fortalecer las campañas de vacunación ante el evento deportivo, ya que es imposible la inmunidad colectiva en menos de 100 días.

Asimismo, Baruch Díaz descartó que el brote de sarampión se descontrole, ya que el país cuenta con políticas sanitarias y existe la iniciativa de escalar la inmunidad nacional.

