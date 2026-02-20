IMSS anuncia jornada masiva de vacunación contra el sarampión: fechas, horarios y dónde Durante el fin de semana, el IMSS estará realizando una jornada masiva de vacunación; conoce dónde podrás vacunarte contra el sarampión (IMSS y Edgar Negrete Lira)

Durante el fin de semana, el IMSS abrirá todas sus unidades para llevar a cabo la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión. Conoce quiénes podrán vacunarse y en qué horario.

De acuerdo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, este sábado 21 y domingo 22 de febrero, en todas sus instalaciones del país, quienes lo deseen podrán vacunarse contra el sarampión.

Este operativo nacional forma parte de la estrategia iniciada por parte del Gobierno de México para que todos los mexicanos puedan completar sus esquemas de vacunación.

Fechas y horarios de atención para la Jornada de vacunación contra el sarampión del IMSS 2026

Según lo anunciado por el director general del IMSS, en todas las unidades de esta institución médica se aplicarán las dosis contra el sarampión, abarcando hospitales, Unidades de Medicina Familiar, teatros, centros deportivos, Centros de Seguridad Social y explanadas.

La Jornada de vacunación contra el sarampión del IMSS estará disponible durante este fin de semana en todas sus unidades en un horario de 08:00 a 20:00 horas.

Jornada de vacunación IMSS 2026: ¿Quiénes deben aplicarse la dosis contra el sarampión?

A pesar de que los servicios de vacunación estarán disponibles para quien lo solicite, se dará prioridad a los siguientes segmentos de población:

Niñas y niños de 6 meses a 12 años que no hayan recibido la vacuna o que tengan pendiente la dosis de refuerzo.

que o que tengan pendiente la dosis de refuerzo. Personas de 13 a 49 años que no se hayan vacunado o no recuerden haberlo hecho.

Por otra parte, los estados considerados como prioritarios serán aquellos donde se concentra el mayor número de casos en jóvenes y adultos con sarampión, como: Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Durango, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, Puebla.

Ubica tu módulo: ¿Cómo podrás conocer dónde vacunarte contra el sarampión?

Si deseas vacunarte contra el sarampión, el Gobierno de México ha puesto a tu disposición una plataforma para que conozcas dónde podrás vacunarte.

En esta plataforma, también podrás conocer durante este fin de semana cuál es tu unidad del IMSS más cercana, así como su dirección y horario para que acudas a vacunarte contra el sarampión.

Si deseas utilizarla, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresar a la plataforma “¿Dónde me vacuno?”

Seleccionar el tipo de vacuna que deseas aplicarte, tu entidad y municipio de procedencia, así como el grupo de edad.

Tras seleccionar los anteriores filtros, te aparecerá un mapa con los módulos de vacunación disponibles.