Golpe al Huachicol Fiscal Golpe al Huachicol Fiscal: ¿Quiénes son los dos mexicanos vinculados al CJNG y sancionados por EU? (Pexels)

El gobierno de los Estados Unidos asestó un golpe financiero directo a las estructuras que financian al crimen organizado en México mediante un operativo contra el huachicol fiscal. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro anunció que los dos mexicanos identificados como líderes de esta red fueron sancionados por EU. Los implicados están directamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y operaban junto a una red de nueve empresas clave acusadas de contrabando y robo de combustible.

¿Quiénes son los dos mexicanos sancionados por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos?

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades estadounidenses, los dos individuos designados en la lista negra son Oscar Guillermo Juraidini Silva y su socio operador, J. Refugio Ruiz Villagómez.

🚨 Golpe financiero al #CJNG.



🇺🇸 El Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC y FinCEN) lanzó una nueva ofensiva contra la red de huachicol fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.



👤 Fueron sancionados:

• Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como operador… pic.twitter.com/27GhqIOyIb — Ghaleb Krame, Ph.D. (@GhalebKrame) June 30, 2026

¿Quién es Óscar Guillermo Juraidini Silva?

Oscar Guillermo Juraidini Silva es identificado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como el contador y operador financiero de la red. Juraidini Silva presuntamente diseñó la estructura empresarial que utilizaba la organización delictiva para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos a México.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, el contador operaba mediante la creación de empresas fantasma y la falsificación de documentos aduaneros. Su estrategia para consolidar el huachicol fiscal consistía en modificar deliberadamente la clasificación química del hidrocarburo en las aduanas, logrando evadir por completo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y generando ganancias millonarias que terminaban en manos del grupo criminal.

¿Qué empresas controlaba Juraidini Silva que fueron congeladas?

Como parte de las sanciones de EU, la OFAC bloqueó un total de seis negocios con sede en territorio mexicano administrados por Juraidini Silva, que ahora forman parte de la lista negra de Estados Unidos:

Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.

OJ Living Trust, SAPI de C.V.

RK Real King, S.A. de C.V.

Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.

Ogui Fletes

OF Transportes

Adicionalmente, el bloqueo alcanzó a una firma con sede en Europa denominada Cucumber Sweet Waves Ltd., ubicada en Reino Unido.

¿Quién es J. Refugio Ruiz Villagómez y cómo operaba en la frontera?

El segundo ciudadano mexicano sancionado por EU en este operativo es J. Refugio Ruiz Villagómez. De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, este individuo era el encargado de coordinar el ingreso ilegal de combustible desde los Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Su modus operandi consistía en evadir los controles fronterizos sin contar con los permisos correspondientes de importación. Para lograrlo, las autoridades sostienen que Ruiz Villagómez realizaba pagos a organizaciones criminales con el fin de facilitar el libre paso de las pipas en las aduanas.

¿Cuáles son las consecuencias de las sanciones de la OFAC contra esta red?

El anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de incluir a estos personajes en la lista de la OFAC tiene un impacto directo en la estructura del grupo delictivo. A raíz de este decreto, todas las propiedades, cuentas bancarias, bienes e intereses de los implicados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo el control de ciudadanos de ese país quedan congelados de manera inmediata.

Además, las sanciones de EU prohíben estrictamente que cualquier empresa, entidad bancaria o ciudadano estadounidense realice transacciones comerciales, contratos o negocios con los señalados. En la práctica, esto representa un bloqueo total que les impide operar en el sistema financiero internacional, cortando los flujos de dinero que utilizaban para financiar las actividades operativas vinculadas al CJNG.