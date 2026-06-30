Más allá de SpaceX: inteligencia artificial, concentración y poder

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El éxito alcanzado por SpaceX en su oferta inicial de acciones constituye un hito, pero no es un evento aislado. Desde hace varios años, la bolsa estadounidense registra una expansión extraordinaria impulsada, en buena medida, por las expectativas asociadas a la inteligencia artificial. Las empresas conocidas como las Siete Magníficas acumularon rendimientos cercanos a 245% entre 2023 y 2025, frente al 30% de rentabilidad para el resto de las compañías que cotizan en el S&P 500. Durante ese mismo periodo, su participación en la capitalización total del índice pasó de 20% a 35%, lo que refleja una creciente concentración del valor bursátil en un reducido grupo de empresas situadas en el centro de la revolución de la inteligencia artificial. Nvidia, cuyos procesadores se han convertido en una pieza fundamental de la infraestructura necesaria para desarrollar inteligencia artificial avanzada, representa quizá el caso más emblemático: el precio de su acción se multiplicó por once durante ese periodo.

Sin embargo, el significado de SpaceX trasciende el éxito de su salida a bolsa. Su extraordinaria valuación refleja que la competencia por el liderazgo en inteligencia artificial se está extendiendo más allá del ámbito digital hacia sectores estratégicos como las comunicaciones globales, los sistemas satelitales y el transporte espacial. La convergencia de estas capacidades, junto con las enormes barreras de entrada asociadas a ellas, podría concentrar una cantidad sin precedentes de poder económico, tecnológico y geopolítico en un número muy reducido de corporaciones. No se trata de una posibilidad meramente teórica. Ocho de las diez empresas con mayor capitalización bursátil del mundo están estrechamente vinculadas con la producción de semiconductores, la operación de centros de datos y otras infraestructuras esenciales para el desarrollo de esta tecnología. Además, las cinco empresas más valiosas de ese grupo acumulan una capitalización bursátil conjunta comparable al PIB nominal anual de China, la segunda economía más grande del mundo.

Alrededor de estas corporaciones existe un amplio ecosistema de empresas dedicadas al desarrollo de software, robótica, automatización, análisis de datos y biotecnología. Muchas de ellas nacen con la aspiración de convertirse en líderes de mercado o de desarrollar tecnologías disruptivas. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que una parte importante de estas innovaciones termina siendo incorporada por las grandes corporaciones mediante adquisiciones, alianzas estratégicas o la contratación de talento especializado. Como resultado, la innovación puede seguir floreciendo, pero sus beneficios económicos tienden a concentrarse en un número cada vez más reducido de actores.

Este proceso plantea la posibilidad de que estemos entrando en una nueva etapa de concentración de riqueza y poder de magnitud excepcional. Los recursos financieros, tecnológicos e informacionales que hoy controlan algunas de las principales empresas del sector, sumados a las fuertes economías de escala y a las elevadas barreras de entrada que lo caracterizan, sugieren que la concentración económica podría alcanzar niveles difícilmente observados en experiencias previas.

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¿Qué ocurrirá cuando estas empresas controlen no solo plataformas digitales, sino también sistemas de inteligencia artificial, infraestructura de comunicaciones, redes satelitales y enormes volúmenes de información sobre individuos, empresas y gobiernos? La pregunta es particularmente relevante porque la inteligencia artificial no constituye únicamente una innovación tecnológica. Se trata de una tecnología capaz de transformar simultáneamente la producción, el comercio, la educación, la investigación científica, la forma de hacer la guerra y el ejercicio del poder. Quien controle las plataformas, los datos y la capacidad de cómputo necesarios para desarrollar sistemas avanzados de IA podría adquirir una influencia económica y política superior a la que tuvieron muchas potencias en el siglo pasado.

Frente a este escenario, la necesidad de algún tipo de regulación resulta difícil de ignorar. Una regulación excesiva podría frenar ciertos procesos de innovación. Sin embargo, la ausencia de regulación podría permitir que un reducido número de corporaciones adquiriera una capacidad creciente para influir sobre mercados, gobiernos y sociedades. Aun si existiera consenso sobre la conveniencia de establecer límites a ese poder, surge una pregunta fundamental: ¿quién debería hacerlo? La respuesta no es sencilla. Las tecnologías digitales operan a escala global, mientras que la capacidad regulatoria sigue residiendo principalmente en los gobiernos nacionales. Al mismo tiempo, los organismos internacionales han mostrado limitaciones importantes para coordinar respuestas colectivas eficaces, tanto por sus estructuras de gobernanza como por la diversidad de intereses políticos y económicos de sus miembros.

El problema se vuelve aún más complejo porque los incentivos de los distintos actores no siempre coinciden. Las empresas buscan innovar y generar beneficios para sus accionistas; los gobiernos procuran proteger su seguridad nacional y su competitividad económica; mientras que los ciudadanos demandan privacidad, transparencia, protección frente a posibles abusos y defensa de los puestos de trabajo. Encontrar un equilibrio entre estos objetivos constituye uno de los grandes desafíos de política pública del siglo XXI. Sin embargo, el dialogo no se dará entre pares: las grandes corporaciones tecnológicas disponen de recursos financieros, capacidad técnica y acceso a información que les otorgan una influencia extraordinaria sobre actores económicos, políticos y sociales.

La historia económica muestra que las grandes revoluciones tecnológicas suelen venir acompañadas de nuevas instituciones y marcos regulatorios. La expansión de los ferrocarriles dio origen a organismos de regulación del transporte; la electrificación impulsó nuevas reglas para los monopolios naturales; y el desarrollo del sistema financiero moderno condujo a la regulación macroprudencial y microprudencial. La inteligencia artificial, junto con la infraestructura que la sostiene, quizá siga una trayectoria similar. Pero el desafío no consiste únicamente en evitar la formación de monopolios. También implica impedir que la concentración de capacidad computacional, información e infraestructura estratégica dé lugar a centros de poder con una influencia económica, política y militar comparable —o incluso superior— a la de muchos gobiernos. En última instancia, la regulación de la inteligencia artificial obligará -o al menos debería obligar- a replantear la relación entre poder económico, soberanía nacional y democracia.