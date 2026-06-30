Habrá que aprender a convivir con aranceles: sector automotriz sobre T-MEC

Sector automotriz, clave en la negociación del T-MEC

Ante la incertidumbre sobre la negociación del T-MEC -a resolverse este miércoles-, la industria automotriz en México descartó un escenario catastrófico que implique la ruptura del acuerdo, comercial pero reconoció que escenario apunta a aprender a “convivir” con las complicaciones inherentes a los aranceles y las presiones proteccionistas de Washington.

El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) , Guillermo Rosales, advirtió, de no lograrse una reducción de aranceles, el impacto a mediano y largo plazo no solo afectaría a las armadoras instaladas en México, sino a la integración de la cadena de suministro de toda la región.

El principal campo de batalla sigue siendo la industria automotriz, donde Estados Unidos mantiene la aplicación unilateral de aranceles bajo la Sección 232 de su legislación comercial.

Actualmente, el mercado opera bajo un esquema de trato diferenciado que impacta directamente a las exportaciones mexicanas: los vehículos que cumplen con la regla de origen gozan del beneficio de la tasa arancelaria del 25%, disminuyendo el valor del contenido estadounidense.

Mientras que los vehículos que no cumplen con la regla de origen enfrentan una carga impositiva combinada del 25% más el 2.5% correspondiente al arancel de Nación Más Favorecida (NMF).

En conferencia de prensa, el dirigente de la AMDA aseveró que la parte mexicana insistirá en que lo ideal es cero arancel al comercio automotriz, tal como la industria estadounidense lo respalda, ya que la región de Norteamérica ya refleja pérdida de competitividad.

Precisó que la petición mexicana dentro de la negociación, que ha impulsado el gobierno de México con el respaldo de la industria automotriz de México y de Estados Unidos es que haya una reducción en la tasa arancelaria impuesta a nuestro país para que se ubique en un nivel competitivo, mejor que en lo que se ofrece a países como Corea, como Japón y la propia Unión Europea.

Nuestros principales competidores como la Unión Europea, Alemania, Corea y Japón, que sin tener que cumplir regla de origen alguna, tienen una tasa del 15% que resulta mucho más competitiva que la que actualmente se le ha otorgado a México.

“Ese es el panorama que estaremos enfrentando. No es el mundo ideal, tampoco es un escenario catastrófico y el secretario de Economía (Marcelo Ebrard) lo ha ubicado muy bien en cuanto a que tenemos que esforzarnos en sacar adelante la negociación para que se mantenga el T-MEC con lo que haya que revisar, pero también reconociendo la convivencia con aranceles y en ese tenor, pues la búsqueda de condiciones más competitivas para México”, explicó

Actualmente, el mercado opera bajo un esquema de trato diferenciado que impacta directamente a las exportaciones mexicanas: los vehículos que cumplen con la regla de origen gozan del beneficio de la tasa arancelaria del 25%, disminuyendo el valor del contenido estadounidense. Mientras que los vehículos que no cumplen con la regla de origen enfrentan una carga impositiva combinada del 25% más el 2.5% correspondiente al arancel de Nación Más Favorecida (NMF).

Esta estructura impositiva ha sido señalada por la industria nacional como violatoria del espíritu original de libre comercio del T-MEC. Frente a esto, el Gobierno de México —respaldado de forma unánime por el sector automotor de ambos lados de la frontera— impulsa una firme negociación para reducir estas tasas a niveles competitivos, señaló