Autoridades supervisan trabajos del tren de pavimentación en la carretera Salvatierra - Celaya

Pavimentación de la carretera Salvatierra - Celaya

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, supervisó las obras que se realizan en la carretera Salvatierra - Celaya, con uno de los trenes de pavimentación distribuidos en diferentes estados de la República Mexicana.

Esteva Medina reveló que, una vez concluidos los trabajos en esta zona, la maquinaria especializada será trasladada a otro tramo de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

“Son equipos de última generación que avanzan del orden de 700 metros lineales; en cerca de dos o tres semanas estaremos concluyendo este primer tramo”, informó el titular de la dependencia.

La SICT distribuyó 20 trenes de pavimentación en 16 entidades del país; el equipo inició trabajos para rehabilitar en el primer trimestre del año más de 495 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Además de Guanajuato, las entidades en donde se realizan obras por administración con el empleo de estos trenes son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

Esteva Medina agregó que en Guanajuato durante el año en transcurso y con el uso de trenes de pavimentación se atenderá cerca del 40 por ciento de la Red Carretera Federal Libre de Peaje. Asimismo, serán intervenidos mil 392 km con una inversión de mil 167 millones de pesos, de los cuales 377 corresponden a pavimentación y mil 15 a obras de bacheo.

