Vinculan a proceso a alcalde de Esperanza, Puebla, su hermano y su ex directora de seguridad

Detenidos Personas detenidas durante "Operativo Enjambre". (FGR)

Un juez vinculó a proceso a Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza, Puebla, junto con Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, Manuel “N”, hermano del alcalde, y otras seis personas, integrantes de una banda dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto.

Estas personas fueron detenidas el pasado siete de septiembre, a través del “Operativo Enjambre”. La organización delictiva operaba principalmente sobre la carretera Puebla-Veracruz y que las detenciones derivaron de una investigación realizada por autoridades federales y estatales.

Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de La Esperanza, Puebla

Abigail Contreras Camacho, ex directora de Seguridad Pública municipal

Manuel Rodríguez Ochoa, hermano de Isaac

Verónica García Ramírez

Efraín Rojas Arcos

Cristian Fernando Sarmiento Serrano

Eduardo Ramos Montiel

Melesio Castillo González

José Alfredo Zúñiga Hernández, alias “El Maestro”

El día del despliegue, las nueve personas fueron capturadas durante un despliegue realizado en el municipio de Esperanza.

En audiencia, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y plazos distintos para la investigación complementaria.

Con los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a través del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juez calificó legal la detención de Isaac “N”; Verónica “N”, Efraín “N”, Cristian “N” y Eduardo “N”.

Estas personas, quienes fueron aseguradas con armas de fuego, cartuchos, cargadores y dosis de diversa droga, fueron vinculadas a proceso por los ilícitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la salud y se fijó el plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En cuanto a Abigail “N”, quien presuntamente ofreció dinero a los agentes para que no llevaran a cabo uno de los cateos en La Esperanza, fue vinculada a proceso por los delitos de cohecho y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; además, el juzgador concedió un mes para la investigación complementaria.

Adicionalmente, Manuel “N”, quien fue detenido junto con un arma de fuego, cartuchos, un inhibidor de señal y un vehículo, y fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; el juez concedió dos meses para la investigación complementaria.

En cuanto a Melesio “N”, detenido junto con armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, ropa táctica, un dron, inhibidores de señal y placas vehiculares, fue vinculado a proceso por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Y José Alfredo “N”, fue vinculado a proceso por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como un delito contra la salud. El juez otorgó dos meses para la investigación complementaria.