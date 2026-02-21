La reforma electoral separa a Morena del PT y del Verde en tres temas: ‘pluris’, dice Monreal

CDMX — El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló ante “Jóvenes, no tan Jóvenes, que la reforma electoral separa a Morena de sus aliados del PT y del PVEM por tres temas: la reducción de los legisladores plurinominales. disminución del presupuesto público para campañas políticas, así como para el financiamiento a los partidos, y con esos desacuerdos no se logra la mayoría calificada y aprobar la iniciativa de presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal Ávila aclaró que en la Cámara de Diputados se desconoce si la propuesta presidencial será enviada a esta autonomía o al Senado para su dictaminarla y debatirla.

El líder parlamentario admitió que él ha sido legislador por la vía plurinominal. La actual legislatura le dio la oportunidad de ser por cuarta ocasión como diputado, y por lo mismo está convencido de que llegó la hora de pasar la estafeta, de dejar pasar el relevo generacional.

El legislador zacatecano insistió en que la reforma electoral que propone la Presidenta tiene el apoyo de la bancada de Morena.

“En la reforma electoral, que quizá vayamos solos, Morena tiene que respaldarla, porque no somos un grupo de sueltos, no somos un grupo de individualidades, sino somos un movimiento y, por tanto, desde mi punto de vista, debemos respaldarla en estos momentos tan difíciles, respetando todas las expresiones, todas las ideologías, todos los grupos políticos”, aclaró.

Y expuso: “Hay, sobre todo tres temas que nos separan (de los aliados de la 4T. Tres temas que la presidenta ha planteado, aunque no sabemos si así venga la iniciativa, la presidenta Claudia ha planteado la disminución de plurinominales. Ahora la composición de la Cámara son 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Y también ha planteado disminuir el costo de las campañas y disminuir el costo de los órganos electorales, son las campañas más caras de muchas partes del mundo. Además, la Presidenta propone que haya una supervisión estricta en el dinero que va a las campañas para que no sean financiadas por el dinero del narcotráfico o de actividades ilícitas que alteren la voluntad popular”, comentó.

Ricardo Monreal agregó que otra de las propuestas dentro de esta reforma en el voto de los mexicanos en el extranjero. Se pretende recobrar la esencia de la representación de los migrantes. Se plantea la participación ciudadana, ampliarla a todos los niveles, municipal, estatal, y reforzar la consulta popular. La jefa del Ejecutivo impulsa un nuevo modelo en los tiempos oficiales de la radio y televisión -llamados tiempos del Estado o tiempos fiscales-, y ahí también sería un nuevo modelo.

“Todo esto es probable que venga en la reforma, mediante una iniciativa, y será el próximo martes cuando sea enviada. Vamos a esperar, para empezar a trabajar; va a ir a la Comisión de Reforma Electoral y Puntos Constitucionales, y ahí tendrán un gran debate los diputados y diputadas”, señaló.