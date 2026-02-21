SCIT entrega Bachillerato Tecnológico en León; beneficiará a más de mil jóvenes

Bachillerato Tecnológico Guanajuato

En León, Guanajuato, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCIT) realizó la entrega de un nuevo Bachillerato Tecnológico que beneficiará a mil 80 jóvenes de la región, ampliando así la cobertura educativa en el medio superior.

El Bachillerato Tecnológico contará con 12 aulas, 4 laboratorios, cancha multifuncional, plaza cívica y áreas verdes, infraestructura que permitirá brindar una formación académica.

La apertura de este plantel busca responder a la demanda creciente de espacios educativos y ofrecer una formación técnica que permita a las y los estudiantes incorporarse al mercado laboral o continuar con estudios superiores.

