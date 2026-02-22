Presidenta Sheinbaum anuncia conformación de equipos de trabajo para atender problemática en Coahuila

Presidenta Sheinbaum en Coahuila La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum adelantó que se conformarán diversos equipos de trabajo para atender problemática en Coahuila como: abasto de agua, empleo, campo, y en seis meses volverá a la entidad para verificar los avances

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que esta misma semana estarán en el estado de Coahuila, equipos de diversas dependencias para atender diversas situaciones en aquella entidad, como abasto de agua, atender problemas de drenaje, atención al campo y creación de empleos.

En el marco del evento “Programas para el Bienestar”, en San Pedro, Coahuila, en el que la presidenta estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por el gobernador de extracción priista, Manolo Jiménez Salinas, la jefa del Ejecutivo Federal, atendió la petición del mandatario estatal.

“A partir de la próxima semana que venga un equipo de Conagua y Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para que conjuntamente atendamos de manera directa los problemas del campo y que veamos qué apoyos, si es necesario sustitución de cultivos que se necesitan para hacer un apoyo integral al campo en toda esta zona”.

Luego de su planteamiento, la mandataria federal hizo una consulta a mano alzada para saber quién estaba a favor y quién en contra, para saber qué se necesita para hacer un apoyo integral al campo, y luego de un conteo rápido señaló “aprobado, la próxima semana en un equipo con el gobierno del Estado venimos”, dijo, a ver temas relacionados con la distribución de agua en distritos de riego, cultivos, el agua para San Pedro.

En materia de generación de empleos, también enviará un equipo de la Secretaría de Economía, de Bienestar “para ver el tema de los empleos en toda esta zona y que conjuntamente podamos trabajar por La Laguna y en particular por San Pedro, propuesta que también fue aprobada luego de una consulta a mano alzada.

En particular, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que en Pasta de Conchos se comprometió a regresar en 6 meses, por lo que, a los asistentes de San Pedro les propuso regresar con ellos en esos 6 meses para ver cómo van.

“Así les metemos un poquito de presión al equipo para ver cómo van”, y nuevamente en una tercera consulta a mano alzada, su propuesta fue aprobada.

Durante su discurso, la presidenta Sheinbaum Pardo, también se refirió a su visita a Monclova, este fin de semana, en donde, dijo, hay mucha necesidad, “porque por problemas de corrupción del pasado se cerró Altos Hornos de México (AHMSA), y lo que se está buscando en su administración, es recuperar esa siderúrgica, “para recuperar AHMSA, pueda liquidarse adecuadamente a todos los trabajadores y además que vuelva a funcionar Altos Hornos, porque ese es el objetivo: cómo recuperar los empleos ahora está en subasta”.

Además, abundó, el gobierno Federal y el estatal “hemos estado trabajando dando nuestra opinión con el Poder Judicial para decirles que lo más importante son los trabajadores y la recuperación de los empleos esperemos que muy pronto tengamos buenas noticias”.

La mandataria señaló además que en la entidad se atenderán, además de problemas por el abasto de agua para su uso en el campo, así como este líquido de calidad suficiente para consumo humano, así como el problema de drenaje, “que aquí hay un problema de drenaje importante”.

En cuanto a los programas de Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que este año se alcanzarán los 14 millones de adultos mayores beneficiados en todo el país, que reciban 6,400 bimestrales, así como el programa para construir más escuelas en todos los rincones del país, para que los jóvenes cuenten con opciones educativas.