Secretaría del Trabajo propone salida democrática a huelga en Nacional Monte de Piedad

Huelga Nacional Monte de Piedad

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) hizo un llamado a la administración y al sindicato del Nacional Monte de Piedad para alcanzar una solución a la huelga que mantiene paralizadas sus operaciones desde hace siete meses, mediante el diálogo, la legalidad y mecanismos democráticos.

La dependencia federal advirtió que el conflicto ha impactado de manera significativa a trabajadoras y trabajadores, así como a pignorantes y clientes de esta institución, por lo que reiteró que el caso es de alta prioridad para el Gobierno de México.

En un comunicado, la STPS informó junto con el Centro Federal de Registro y Conciliación Laboral, que han impulsado múltiples esfuerzos para acercar a las partes, incluyendo más de 30 mesas trilaterales y diversas reuniones. Sin embargo, reconoció que las negociaciones se encuentran en un punto muerto debido a la distancia entre las posturas.

Ante este escenario, la secretaría planteó una ruta de solución que contempla la elaboración de un dictamen por parte de la autoridad laboral, el cual atienda los aspectos sustantivos del conflicto, respete el contrato colectivo de trabajo y se apegue a la Ley Federal del Trabajo.

Como elemento central de la propuesta, se plantea que dicho dictamen sea sometido a votación libre, directa y secreta de las y los trabajadores del Monte de Piedad, quienes tendrían la decisión final de aprobar o rechazar la solución.

En caso de ser avalada, las autoridades ofrecerían acompañamiento para la implementación de los acuerdos. Si es rechazada, se propone que ambas partes recurran de inmediato al Poder Judicial para solicitar la calificación de imputabilidad de la huelga.

Asimismo, la STPS exhortó que en caso de no aceptar este planteamiento, tanto la administración como el sindicato actúen con responsabilidad y retomen el diálogo con propuestas concretas o acudan a instancias judiciales para resolver el conflicto de fondo.

Finalmente, la dependencia expresó su confianza en que esta vía permitirá destrabar el conflicto y construir una solución con legitimidad, que permita retomar las actividades de la institución en un entorno de legalidad, paz y concordia.

La Crónica de Hoy 2026