Sheinbaum insiste en que hay paz y calma en México tras caída del Mencho

Claudia Sheinbaum insiste en que hay paz tras la caída del Mencho (Moisés Pablo Nava)

Varios minutos más tarde que de costumbre, con el semblante nervioso, y únicamente acompañada por los Secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad Pública, se presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum a la conferencia del pueblo para informar sobre la detención y abatimiento del Mencho.

Con un abrigo negro que evocaba al luto, inicio la presentaación frente a los medios de comunicación informando que este lunes amaneció sin ningún bloqueo carretero y que se ha reestablecido toda la actividad, contrario al drama que se vivió ayer originado principalmente en Jalisco.

La mandataria informó que por ahora se mantendrá el centro de mando y coordinación nacional integrado por los titulares de las dependencias de seguridad que la acompañaron y por la Secretaría de Gobernación, con el fin de mantener una comunicación permanente con cada entidad de la República.

Aseguró que se está restaurando la paz y la seguridad en el país, por lo que señaló, que en la reunión del Gabinete de Seguridad de este 23 de febrero, estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y la Directora de la Comisión Federal de Electricidad, para confirmar que todas la carreteras se encuentran libres.

Señaló que el domingo se suspendieron temporalmente vuelos, particularmente a Puerto Vallarta, por decisión de las aerolíneas pero que se espera que las rutas se establezcan pronto.

Reconocimiento a elementos caídos

La mandataria nacional tomo unos momentos para reconocer a los elementos de la Defensa Nacional caídos durante la operación y envío condolencias a sus familiares.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al General Ricardo Trevilla Trejo, al Ejercicio Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea; realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias son hombres y mujeres preparados , profesionales con mucha visión, mucho patriotismo con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento, el pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del Gabinete de Seguridad que tenemos, son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás", expresó la Presidenta.