Sin acuerdos presenta Sheinbaum reforma electoral este miércoles; siguen negociaciones

El diputado morenista aseguró que la reforma electoral se discutirá a mayor profundidad en los próximos días. (Mario Jasso)

Aún sin llegar a acuerdos con el PT y PVEM, la iniciativa de reforma electoral será presentada este miércoles por la presidenta Claudia Sheinbaum pero las negociaciones con los aliados se mantendrán abiertas en un intento por llegar a consensos este fin de semana.

Así lo informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal quien anunció que se plantearon cuatro días para “arrastrar el lápiz” a fin de llegar a acuerdos y la iniciativa formal se podría presentar el próximo lunes al congreso.

Las negociaciones se mantienen trabadas sobre todo por el recorte de prerrogativas a los partidos y lo que sería un nuevo formato para los plurinominales donde Morena se mantiene en su postura de reducirlos.

Monreal acudió al cónclave realizado en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum donde acudieron los coordinadores del partido guinda, PVEM y PT a fin de llegar a acuerdos para sacar la reforma que impulsa la mandataria.

Monreal reconoció que aún existen “indefiniciones” con PT y PVEM en diversos puntos de la propuesta pero confió en que los acuerdos transite este fin de semana.

Al encuentro también asistieron los coordinadores parlamentarios de los partidos Verde, y del Trabajo, en la Cámara de Diputados, Carlos Puente, y Reginaldo Sandoval al igual que el líder del PT en el Senado, Alberto Anaya y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde y Jorge Emilio González el llamado “niño verde”.

Monreal detalló que la redacción de la iniciativa concluirá el fin de semana para dar tiempo a una reflexión mayor de los aliados y la iniciativa formal ya redactada estaría prevista para presentarse hacia el lunes.

El zacatecano insistió en que los legisladores de Morena apoyarán la iniciativa y confío en que también la apoyen PT y PVEM.

Ell Jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cardenas Batel y el coordinador de asesores, Jesús Ramírez también estuvieron presentes en el cónclave.