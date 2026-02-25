Ruta de escape de El Mencho: así era el camino por el que el líder del CJNG intentó huir del ejército

Ruta de escape de El Mencho El líder del CJNG salió por la parte trasera del jardín de la cabaña donde estaba e intentó huir hacia otra cabaña por una zona boscosa.

Los detalles del operativo militar que terminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes continúan revelándose a unos días de su ejecución. Luego de dar el informe de cómo se realizó y cómo era la cabaña de lujo donde se encontraba, se dio a conocer cuál era la ruta de escape que intentó momentos previos a ser fulminado por las fuerzas federales.

El escape fallido del Mencho

Este pasado domingo 22 de febrero, elementos militares localizaron al líder del CJNG en una cabaña dentro de Tapapala Jalisco. Se trataba de un complejo de lujo donde el capo se encontraba descansando y presuntamente se había reunido con una pareja sentimental sin identificar, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Defensa.

Cuando los elementos de seguridad personal de Oseguera Cervantes se dieron cuenta de las acciones militares, comenzó un enfrentamiento armando y el intento de escape del Mencho, quien salió la parte trasera del jardín hacía otra de las cabañas.

Ruta de escape de El Mencho La protección de El Mencho recorrió aproximadamente kilómetro y medio en su intento por resguardar la vida del capo durante el operativo.

Los elementos de seguridad del Mencho emprendieron un camino de aproximadamente un kilómetro y medio desde la Cabaña “La Esperanza” donde se localizaba, hasta el Club Campestre La Loma en un vehículo. Fue durante este trayecto que el líder del grupo criminal fue abatido y sustraído momentos antes de perder la vida por las heridas de bala.

Tras concluir el operativo, se encontraron al menos dos vehículos quemados incendiados en este trayecto así como casquillos de bala y evidencias del enfrentamiento armado en el Club Campestre La Loma.