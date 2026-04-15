ATDT y Microsoft México firman acuerdo para fortalecer la ciberseguridad

ATDT y Microsoft

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) ha firmado con Microsoft México un Memorándum de Entendimiento Bilateral que tiene el objetivo de que la colaboración temas estratégicos de ciberseguridad sea impulsado.

Alineado con el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030, se enfoca en fortalecer las capacidades institucionales por medio de acciones conjuntas organizaciones. El memorándum establece un marco para el intercambio de información, conocimiento, mejores prácticas y de igual manera experiencias técnicas.

El apoyo que Microsoft le va a brindar a la ATDT se concentra en iniciativas de capacitación y desarrollo de campañas de educación y prevención orientadas a la consolidación de una cultura de ciberseguridad en instituciones públicas. Además, la cooperación reconoce a la ciberseguridad tanto como un habilitador indispensable de la transformación digital, como una responsabilidad compartida entre el gobierno, empresas, instituciones académicas, sociedad civil y las personas. De esta manera es posible proteger el entorno digital.

En ese sentido, el sector público también impulsa la capacitación de personas servidoras públicas en cuanto a prácticas básicas de ciberseguridad al brindarle el acompañamiento de aliados tecnológicos que contribuyan a elevar los estándares de seguridad digital.

A lo largo de la firma, Heidy Rocha, la directora general de Ciberseguridad de la ATDT, dio a conocer que la transformación digital del Estado necesita de bases sólidas de seguridad y señaló que dicho memorándum “fortalece las capacidades institucionales, promueve la capacitación continua y fomenta una cultura de ciberseguridad en dependencias, órganos desconcentrados y entidades públicas. La cooperación con el sector tecnológico resulta fundamental para proteger servicios digitales y la información de la ciudadanía”.

Por otro lado, durante su participación, el presidente y director General de Microsoft México, Rafael Sánchez, resaltó que Microsoft mantiene un profundo compromiso con la seguridad de sus tecnologías y con el fortalecimiento de la ciberseguridad en México y en todo el mundo. Por ello, ya llevan, desde hace varios años, impulssando el programa Secure Future Initiative, cuyo propósito esalcanzar los más altos estándares de protección en sus productos y servicios.

“Para nosotros, colaborar con la ATDT en un tema tan prioritario y urgente como la ciberseguridad representa no solo una gran responsabilidad, sino también un privilegio. Estamos convencidos de que esta alianza contribuirá en la transformación digital del país, creando entornos más seguros y confiables para las instituciones públicas y la ciudadanía”, destacó Rafael Sánchez.

Asimismo, con este acuerdo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reafirma su compromiso de sentar las bases en el sector público para ser capaces de prevenir incidentes digitales y crear entornos resilientes y confiables.