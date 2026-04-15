Proponen prohibir la Gordofobia a nivel constitucional: así es la iniciativa en Cámara de Diputados

Laura Ballesteros Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa legislativa que propone combatir la discriminación por peso y estatura en México.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta que pretende erradicar la “gordofobia” en el país, es decir, la discriminación por peso y estatura.

Esta iniciativa legislativa surge como respuesta a la Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada en 2022, donde el 23.7% de las y los encuestados revelaron haber sido discriminados por su apariencia corporal, por lo que el proyecto busca reformar el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer de manera explícita este tipo de marginación.

Movimiento Ciudadano propone “Ley contra la Gordofobia” en la Cámara de Diputados

La reforma está liderada por Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, quien señaló la urgencia legal de definir la gordofobia como un sistema de discriminación que no se limita a burlas, sino que también se manifiesta en la exclusión de espacios en diversos sectores sociales, fomentando prejuicios estructurales que trascienden el rechazo interpersonal.

El proyecto fue incluido en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, con la propuesta de agregar al quinto párrafo al Artículo 1º de la Constitución Política —dirigido a la prohibición de la discriminación— tres elementos a la lista, reconociendo de manera explícita la estigmatización de la “gordofobia”.

Los conceptos propuestos son:

Corporalidad.

Apariencia física.

Peso corporal.

Artículo 1º: ¿cómo pueden agregar la prohibición de la “Gordofobia” a la ley constitucional?

De acuerdo con los registros de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación, el aspecto físico representa uno de los detonantes principales a ataques a la dignidad humana, ya que —según se presentó en la iniciativa— 1 de cada 4 personas adultas en México reportó haber sufrido discriminación por su apariencia.

En caso de que el proyecto sea aprobado, el quinto párrafo del Artíulo 1º a reformar, luciría de esta forma:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, la corporalidad, la apariencia física o el peso corporal, o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

¿Qué es la Gordofobia y por qué quieren prohibirla?

En el apartado de motivos de esta iniciativa legislativa, Ballesteros citó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el cual señala la aparienca física como el principal motivo de discriminación en el país, definiendo a la gordofobia de la siguiente manera:

“La gordofobia se configura como una forma estructural de discriminación que afecta a las personas con cuerpos gordos a través de estigmas profundamente arraigados a la sociedad. No sólo se expresa en burlas o rechazo explícito, sino también en la patologización del peso, la exclusión en espacios sociales y la presión constante de modificar el cuerpo”.

Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada en 2022, el 23.7% indicó de las personas adultas encuestadas indicó haber sido discriminada, mientras que el 30.6% de esa cantidad especificó que el motivo fue la apariencia física.

De aprobarse la iniciativa, el Congreso y los estados tendrían 180 días para ajustar sus leyes, además de que las autoridades tendrían que crear políticas para prevenir y atender este tipo de discriminación.