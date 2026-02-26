Claudia Sheinbaum confirma respaldo de la FIFA a México rumbo al Mundial 2026 tras llamada con Gianni Infantino

Claudia Sheinbaum confirma respaldo de la FIFA a México rumbo al Mundial 2026: Ratifica la confianza de la Federación tras llamada con Gianni Infantino

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó la confianza de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el país como sede mundialista, según compartió en una publicación esta noche en su cuenta de “X”.

La mandataria mexicana afirmó que “seguiremos trabajando como hasta ahora para realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026”, anunció tras una llamada telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Estas serán las sedes en México y lo que falta para estar listos rumbo al Mundial 2026

México será una de las sedes de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y albergará partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el Estadio BBVA en Monterrey y el Estadio Akron en Guadalajara. Estos recintos formarán parte del histórico torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, marcando un nuevo capítulo para el país en competiciones mundialistas.

Para estar listo, México deberá cumplir con los estándares de infraestructura, movilidad, seguridad y modernización tecnológica exigidos por la FIFA, además de concluir adecuaciones en los estadios y fortalecer la logística en aeropuertos, transporte y servicios turísticos.

México llega al Mundial 2026 con el desafío de blindar la seguridad

México se prepara para el Mundial 2026 en medio de un contexto de seguridad que atrae atención internacional tras episodios de violencia en Jalisco, vinculados al abatimiento de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reafirma su “confianza total” en las autoridades mexicanas, el escenario actual coloca en primer plano la necesidad de mantener la estabilidad en el país, particularmente en Jalisco, una de las sedes del Mundial 2026, con el Estadio Akron de Guadalajara como uno de los recintos anfitriones.

El desafío no se limita al combate al crimen, también pasa por la percepción pública y la coordinación logística para garantizar seguridad a visitantes y selecciones. Organizaciones nacionales advierten sobre posibles protestas y riesgos carreteros, mientras autoridades descartan perder sedes y aseguran que refuerzan operativos para un desarrollo ordenado del torneo.