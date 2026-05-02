Secretaría de las Mujeres impulsa campaña para combatir el embarazo infantil

Buscan combatir el embarazo infantil

La Secretaría de las Mujeres implementó la estrategia Niñas y Adolescentes Libres y Seguras con el fin de combatir el embarazo infantil y adolescente, que arrancó en municipios de Guerrero, Chiapas y Coahuila.

Se trata de una estrategia focalizada que está diseñada en dos etapas: una fase inicial que abarca 50 municipios prioritarios de 19 estados —incluyendo los antes mencionados y Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz—, y una segunda fase que integrará 44 localidades más.

Al respecto, la directora general de los Derechos y la Dignificación de las Mujeres de esta dependencia, Alina Herrera Fuentes, destacó que el embarazo en niñas y adolescentes debe entenderse como un problema en el que participan distintos actores que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a las niñas y adolescentes, por lo que es fundamental trabajar con todos ellos mediante la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

La servidora pública detalló que la selección de los municipios en que se desplegará la estrategia se basa en un análisis técnico que permitió identificar las zonas con mayor incidencia de violencia sexual, embarazo en niñas y adolescentes entre 10 a 19 años, fecundidad infantil, rezago social y educativo, pobreza multimedimensional, y proporción de uniones tempranas y cohabitación forzada.

El análisis también consideró el diagnóstico del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), sobre las comunidades originarias y afromexicanas con mayor prevalencia de los indicadores mencionados.

Para la ejecución de esta estrategia se emplean recursos del FOBAM, lo que permite a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) la contratación de promotoras y brigadistas.

Este personal especializado realizará labores didácticas e informativas en espacios públicos, Centros LIBRE y visitas casa por casa, para involucrar a docentes, familias y personal de salud en la detección y prevención del embarazo infantil.

Además del despliegue territorial, la estrategia busca impulsar un cambio cultural profundo para erradicar la normalización de las uniones tempranas, bajo el principio de que ninguna costumbre que violente la dignidad de las niñas puede estar por encima de la ley.

Con el arranque de esta estrategia, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, reafirma que la protección de las niñas y adolescentes mexicanas es una prioridad en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.