Enrique Inzunza se mantiene en el Senado y rechaza acusaciones de EU por nexos con el narco

Enrique Inzunza El senador morenista niega los señalamientos en su contra, los califica como falsos y asegura que no pedirá licencia. (Daniel Augusto)

El senador Enrique Inzunza Cázarez rechazó dejar su cargo en el Senado tras las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico desde Estados Unidos y aseguró que seguirá cumpliendo con sus funciones legislativas mientras enfrenta los señalamientos.

El legislador de Morena negó las imputaciones hechas por el Departamento de Justicia estadounidense y las calificó como “calumnias” e “imputaciones falsas y dolosas”. Afirmó que no solicitará licencia y que responderá desde su posición como senador.

En un mensaje difundido en redes sociales, Inzunza sostuvo que refutará las acusaciones y que, en caso de ser requerido, acudirá ante autoridades mexicanas. “Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República. De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier citación o llamamiento”, expresó.

El senador también vinculó los señalamientos con su postura reciente en la tribuna, donde defendió la soberanía nacional. Señaló que las acusaciones surgieron un día después de pronunciarse contra lo que consideró una actuación inconstitucional de agentes de la Agencia Central de Inteligencia en México, señalando además la supuesta complicidad de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

En paralelo, reiteró que solo responderá ante instancias nacionales como la Fiscalía General de la República, conforme al marco legal mexicano, y no ante autoridades extranjeras.

En declaraciones, el legislador insistió en que su permanencia en el cargo responde al mandato que le dieron los ciudadanos de Sinaloa. “Las y los sinaloenses me confirieron la responsabilidad de representarlos en el Senado”, dijo, al asegurar que ha actuado con integridad y apego a la ley.

También respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al coincidir con su llamado a priorizar “verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional” frente a este tipo de casos.

El senador detalló que se encuentra en Sinaloa y afirmó no tener nada que ocultar. “Estoy en mi pueblo, porque no tengo nada que temer”, sostuvo.

Inzunza defendió además su trayectoria profesional, señalando que ha dedicado más de 25 años al Poder Judicial de Sinaloa, donde incluso fue magistrado presidente durante casi 11 años. Se describió como alguien comprometido con la aplicación del derecho y el respeto a la ley.

Su posicionamiento se da luego de que fuera visto por última vez en la sesión del Senado del 29 de abril, justo cuando se hicieron públicas las acusaciones en su contra desde una corte federal en Nueva York.

Actualmente, el legislador preside la Comisión de Estudios Legislativos, una de las instancias clave en la revisión de iniciativas, y forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que operará durante el receso legislativo hasta finales de agosto.

A lo largo de sus mensajes, Inzunza insistió en que enfrentará los señalamientos sin dejar su cargo y reiteró que colaborará con las autoridades mexicanas si así se lo solicitan, mientras continúa defendiendo su inocencia.