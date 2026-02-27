Pensión Bienestar: guía para recibir el calendario de pago de marzo por WhatsApp Conoce cuándo te depositarán tu Pensión Bienestar en marzo a través de WhatsApp (@apoyosbienestar)

A pesar de que aún no se ha dado a conocer el calendario de pagos de marzo de la Pensión Bienestar, ahora podrás saber cuándo te depositarán este mes a través de WhatsApp.

El pago de la Pensión Bienestar, la cual incluye la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar, se realiza de manera bimestral a todos sus beneficiarios, siendo marzo el mes que corresponde al segundo pago del 2026.

El calendario de pagos es anunciado por la Secretaría de Bienestar al inicio del mes en que se realizarán los depósitos y estos se distribuyen de acuerdo a la inicial del primer apellido, por lo que es importante que conozcas cuándo te toca el pago correspondiente.

¿Cómo recibir el calendario de pagos de marzo de la Pensión Bienestar por WhatsApp?

Con el objetivo de que todos los beneficiarios de Programas para el Bienestar puedan conocer la información importante sobre estos programas, como lo es el calendario de pagos, el Gobierno de México ha habilitado canales de difusión en WhatsApp.

Con el canal de WhatsApp de Programas para el Bienestar, podrás enterarte mediante medios oficiales sobre el calendario de pagos para marzo y aquí te decimos cómo unirte al canal siguiendo estos pasos:

Ingresar desde tu celular a WhatsApp

Dirigirte al apartado de “novedades” y seleccionar “canales”

y seleccionar Dentro de ese apartado, en el icono de “lupa” tendrás que buscar el canal de difusión como “ Programas para el Bienestar”

Una vez dentro del canal, tendrás que dar clic en “seguir canal”

Siguiendo esos pasos, podrás comenzar a recibir diferente información sobre la Pensión Bienestar, como su calendario de pagos de marzo.

¿Qué información recibirás en marzo además del calendario de pagos?

El canal de difusión de WhatsApp de Programas para el Bienestar es un medio de comunicación directa que tiene la Secretaría de Bienestar con sus beneficiarios para que puedan recibir información sobre sus programas de manera segura y gratuita.

Entre la información que podrás recibir a través de sus canales de difusión se encuentra las fechas de pago, convocatorias, avisos oficiales y noticias relacionadas con los apoyos del Gobierno de México.

¿Cuándo comienzan los pagos de marzo de la Pensión Bienestar?

Los pagos de la Pensión Bienestar suelen realizarse a principios de mes en días hábiles, por lo que el pago de marzo de este programa social podría empezar a partir del lunes 2 de marzo.

No obstante, es importante estar al pendiente de los medios de comunicación de la Secretaría de Bienestar para conocer el calendario de pagos oficial del mes de marzo.