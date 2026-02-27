Sheinbaum defiende reforma electoral y evalúa mover elección judicial de 2027 a 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió su propuesta de reforma electoral y abrió la posibilidad de modificar la fecha de la segunda elección del Poder Judicial, prevista originalmente para 2027, para que se realice en 2028.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el cambio es una probabilidad que se encuentra en evaluación y que, en caso de concretarse, tendría que enviarse como iniciativa al Congreso de la Unión, donde requería mayoría calificada para su aprobación.

“Es una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 2028, que la enviemos como propuesta a definición del Congreso”, señaló.

Sheinbaum puntualizó que uno de los factores que se analizan es el costo que implicaría modificar la fecha, ya que el objetivo de su administración es reducir el gasto público en los procesos electorales y evitar cargas innecesarias para la ciudadanía.

“Estamos evaluando también los costos porque estamos buscando disminuir los costos al pueblo, y hacerlo en otro año también implicaría sus costos. Estamos evaluándolo, qué significaría”, indicó.

Actualmente, la segunda etapa de la elección del Poder Judicial está programada para el domingo 1 de junio de 2027, fecha en la que también se realizarán las elecciones federales intermedias. En ese proceso se prevé elegir la totalidad de jueces y magistrados federales que no participaron en la primera fase celebrada en 2025.

De acuerdo con el calendario establecido, la primera elección judicial extraordinaria se llevó a cabo el 1 de junio de 2025, cuando se eligieron ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y la mitad de jueces y magistrados federales del país. La segunda elección ordinaria completaría la renovación de los cargos restantes.

En otro tema, la presidenta defendió nuevamente su iniciativa de reforma electoral y aseguró que no se trata de una propuesta improvisada.

“No es una propuesta de ocurrencia, es una propuesta bien trabajada, bien analizada y que recoge parte de lo que opinó la ciudadanía”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que la iniciativa responde a compromisos adquiridos durante su campaña presidencial y que su presentación cumple con la palabra empeñada ante la población. Subrayó que la eventual aprobación dependerá del Poder Legislativo.

“Depende de diputados y senadores. Decían que iba a ser una derrota para la presidenta, y no. Es un compromiso cumplido; ya depende de diputados y senadores aprobarla. Ahora la gente va a saber quién votó por una u otra decisión”, expresó.

La mandataria descartó que la propuesta represente un revés político en caso de no prosperar, al considerar que su responsabilidad fue presentar la iniciativa conforme a lo prometido.

Asimismo, indicó que la reforma no contempla modificaciones en materia de revocación de mandato y que cualquier decisión sobre ajustes en los tiempos de la elección judicial corresponderá finalmente al Congreso.

Sobre la alianza entre Morena y sus partidos aliados rumbo a los comicios de 2027, la presidenta señaló que la continuidad de esa unión dependerá tanto de su partido como de las fuerzas políticas que integran el llamado movimiento de la transformación.

Sheinbaum reafirma su postura de impulsar cambios en el sistema electoral y judicial del país, al tiempo que deja abierta la posibilidad de ajustes en el calendario de la elección judicial, siempre bajo el análisis de costos y la aprobación legislativa correspondiente.