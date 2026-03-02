En México el 84% de las mujeres han reportado problemas de salud mental a causa del estrés laboral

Estrés laboral Photo of depressed female has deadline and much work, spreads hands, has long hair clenches teeth with dissatisfaction, poses at desktop with papers, models against pink background. Negative emotions

Uno de los temas que menos visibilidad suele tener alrededor del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), es el agotamiento emocional con el que viven su vida cotidiana millones de mujeres en México.

La plataforma de salud mental Mente Bonita, fundada por la psicóloga clínica Camila Benzaquen, comenzara a operar en el país este año. Con sus sesiones de terapias en linea, tienen el objetivo que quien así lo necesite pueda ser atendido en el horario que mejor se le acomode. Las sesiones incluyen terapia psicológica, programas especializados y charlas motivacionales.

Camila Benzaquen, quien se especializa en bienestar emocional, advierte que la sociedad ha normalizado de forma desproporcional el desgaste femenino.

“Muchas mujeres no llegan a consulta diciendo ‘estoy agotada’, sino ‘estoy cansada como todas’. Hemos normalizado niveles de sobrecarga emocional que, sostenidos en el tiempo, derivan en ansiedad, irritabilidad, dificultad para concentrarse y burnout.” explica la especialista.

De acuerdo a datos oficiales de salud pública, en México, alrededor de 24.8 millones de personas presentan algún trastorno mental, siendo en la mayoría de los casos, las mujeres quienes presentan dichos síntomas.

Además, en cuanto a el impacto del entorno laboral: el 84% de las mujeres mexicanas reportan problemas en su salud mental a partir del estrés laboral. Y según el Mind Health Report 2025, en el último año, una de cada cuatro han tomado licencia laboral.

En cuanto a los estudios en población trabajadora (de sectores administrativos y de servicios), estos han concluido que el 75% de los trabajadores en México pasan por fatiga por estrés laboral. Lo que se ve reflejado en altos niveles de agotamiento emocional.

Benzaquen define a estas cifras como una clara evidencia de un fenómeno estructural.

“La carga mental no es solo tener muchas tareas. Es la responsabilidad constante de anticipar, organizar y sostener emocionalmente a otros, muchas veces sin apoyo ni reconocimiento. Cuando eso se vuelve permanente, el cuerpo y la mente pasan a modo supervivencia.”

La especialista hace énfasis en que el acercamiento no debe de quedarse en el diagnostico, ya que el estrés crónico también afectan en la productividad, la calidad de las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, al igual que en la salud física. Varios estudios coinciden en el que agotamiento extenso esta vinculado con altos niveles de ansiedad y depresión.

La inversión en la salud mental no debe de ser vista como un lujo, al contrario, se trata de una estriega de prevención con beneficios tales como una mayor claridad emocional en la toma de decisiones, la reducción de síntomas de ansiedad y estrés crónico, mejora en las relaciones personales y laborales, productividad sostenible a largo plazo e incluso la prevención de trastornos más graves.

Con el inicio de operaciones de Mente Bonita en México, la plataforma tiene el objetivo de ampliar el acceso a acompañamiento psicológico con enfoque a profesionales que viven altos niveles de autoexigencia y sobrecarga laboral.

“En Mente Bonita ayudamos a los colaboradores y empresas a reconocer su desgaste emocional, establecer límites saludables con eficiencia y desarrollar herramientas prácticas que les permitan salir del modo supervivencia y ser productivos con límites. Pedir ayuda no es debilidad, es liderazgo personal.”

8M

Camila Benzaquen, subraya, en el contexto del 8 de marzo, que el camino hacia la equidad también incluye hablar de bienestar psicológico.

“No podemos hablar de desarrollo, liderazgo o crecimiento si emocionalmente las mujeres están agotadas. La salud mental femenina es un tema estructural, no solo individual. Es responsabilidad compartida y con Mente Bonita podemos cambiarlo”

El primer paso es darle un lugar a la carga mental, para a continuación poder actuar, es decir buscar acompañamiento profesional, redistribuir responsabilidades y priorizar el autocuidado.

Para más información se puede visitar su página: https://mentebonita.com/ y en redes sociales: @mente.bonita