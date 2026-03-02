Inicia pago bimestral de Pensiones y Programas de Bienestar para 18.8 millones de personas

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 2 al 26 de marzo se llevará a cabo el pago correspondiente al bimestre marzo-abril para 18.8 millones de derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas de Bienestar, con una inversión social total de 104 mil 695 millones de pesos.

Del 2 al 26 de marzo se dispersarán más de 104 mil millones de pesos a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y beneficiarios de Sembrando Vida (Cortesía)

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Montiel Reyes detalló que 13.6 millones de personas adultas mayores recibirán su pensión, con una inversión de 87 mil 705 millones de pesos; mientras que 2 millones 982 mil 222 mujeres de 60 a 64 años obtendrán su apoyo, con un monto de 9 mil 244.9 millones de pesos.

Asimismo, 1.5 millones de personas con discapacidad recibirán su pago correspondiente, con una inversión social de 5 mil 270.2 millones de pesos, en tanto que 228 mil 553 madres trabajadoras serán beneficiadas con un recurso total de 396.1 millones de pesos durante este bimestre.

La funcionaria federal agregó que 420 mil sembradoras y sembradores del programa Sembrando Vida recibirán el pago de su jornal el próximo 10 de marzo, con una inversión social de 2 mil 709.4 millones de pesos, correspondiente al mes en curso.

Montiel Reyes subrayó que las fechas específicas de pago pueden consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar, en gob.mx/bienestar, y explicó que los depósitos se realizan de manera escalonada, conforme a la letra inicial del primer apellido, con el fin de brindar una mejor atención y evitar saturaciones en las sucursales.

Finalmente, informó que la ubicación de las sucursales del Banco del Bienestar puede consultarse en el portal ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx, para facilitar el acceso a los recursos por parte de la población beneficiaria.