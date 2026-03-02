Pensión Mujeres Bienestar en marzo 2026: fechas de pago, según el calendario oficial (Programas del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar es un proyecto que forma parte de los Programas Bienestar del gobierno federal y tiene como objetivo contribuir a mejorar el nivel de autonomía económica de todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años, mediante un apoyo económico de 3,100 pesos bimestrales.

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pago para el bimestre marzo-abril de 2026, por lo que las beneficiarias de dichos apoyos sociales, incluida la Pensión Mujeres Bienestar, estarán próximas a recibir el pago correspondiente en sus tarjetas.

Aquí te compartimos las fechas de pago según el calendario oficial.

Calendario de pago Pensión Mujeres Bienestar: fechas de pago para marzo 2026

Ya dio inicio la dispersión de pagos para el mes de marzo en los diferentes Programas del Bienestar, incluida la distribución para las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar. Recuerda que la fecha de cobro corresponde a la inicial del primer apellido de cada beneficiaria.

Letra A - Lunes 2 de marzo

Letra B - Martes 3 de marzo

Letra C - Miércoles 4 de marzo

Letra C - Jueves 5 de marzo

Letra D, E, F - Viernes 6 de marzo

Letra G - Lunes 9 de marzo

Letra G - Martes 10 de marzo

Letra H, I, J, K - Miércoles 11 de marzo

Letra L - Jueves 12 de marzo

Letra M - Viernes 13 de marzo

Letra M - Martes 17 de marzo

Letra N, Ñ, O - Miércoles 18 de marzo

Letra P, Q - Jueves 19 de marzo

Letra R - Viernes 20 de marzo

Letra R - Lunes 23 de marzo

Letra S - Martes 24 de marzo

Letra T, U, V - Miércoles 25 de marzo

Letra W, X, Y, Z - Jueves 26 de marzo

Este calendario corresponde a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y Programa Madres Trabajadoras.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Pensión Mujeres Bienestar en 2026?

De acuerdo con la página oficial de Programas del Bienestar, la Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y solo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en la República Mexicana.

Al cumplir 65 años, las mujeres se convierten automáticamente en derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por lo que este apoyo está dirigido a todas aquellas mujeres que están cerca de cumplir esa edad.