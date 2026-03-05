Identifican cuerpos de dos de los mineros secuestrados en Sinaloa

Trabajadores del sector minero llevaron a cabo una marcha pacífica en exigencia de justicia y seguridad (Margarita García)

Los cuerpos de otros dos mineros secuestrados a finales de enero en Sinaloa fueron localizados por las autoridades, elevando así a siete los cuerpos identificados del total de diez trabajadores privados de su libertad, así lo informó la Cámara Minera de México (Caminex) en un comunicado compartido en X.

“Lamentamos profundamente la pérdida de nuestros dos compañeros mineros identificados en Sinaloa, un hecho que enluta a sus familias, a sus seres queridos y a toda nuestra comunidad” expresó Caminex en redes sociales.

pic.twitter.com/WPWJyG7j2q — Camimex Oficial (@Camimex_Oficial) March 5, 2026

Los cadáveres habrían sido encontrados en un fosa clandestina en Concordia, misma localidad donde habrían sido secuestrados donde, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fueron confundidos con miembros de un grupo criminal por parte de una facción rival del Cartel de Sinaloa.

Los trabajadores secuestrados tendrían entre 30 y 40 años. Hay tres de los que se sigue sin tener información de su paradero.

Los mineros fueron privados de su libertad por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo con el testimonio de familiares de los desaparecidos.

“Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus seres queridos que hoy enfrentan este doloroso momento. Confiamos en que las autoridades continúen las investigaciones para encontrar a nuestros compañeros que aún no aparecen, así como las correspondientes para esclarecer plenamente lo ocurrido y que se haga justicia”, finalizó Caminex.